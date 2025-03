[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Cerignola paga il trasporto degli stessi rifiuti a due azienda. Danno da 6 milioni di Euro“

Dercole va in Finanza: “Trasporto dei rifiuti pagato due volte, danno enorme per la città”

La denuncia è stata presentata lo scorso 21 marzo. Interessata anche la Corte dei Conti. Dagli atti emerge una violazione che fa lievitare i costi in maniera esponenziale

“In data venerdi 21 marzo ho provveduto a depositare una denuncia alla Guardia di Finanza di Cerignola, poichè, dai dati in mio possesso, il nostro Comune, paga due volte il trasporto dei rifiuti: uno scandalo da milioni di euro che per gravità è il più grande degli ultimi vent’anni nella nostra Città”.

Esordisce cosi Carlo Dercole, neo segretario di Forza Italia. Che spiega: “La Teknoservice srl si è aggiudicata per 107 milioni di euro la gara per la raccolta dei rifiuti e nel capitolato di gara si è impegnata al trasporto dei rifiuti presso la destinazione finale entro i 160 km. In buona sostanza, se il rifiuto viene trasportato ad una discarica che dista meno di 160 km dalla nostra città, il costo è compreso nella gara; nel caso in cui l’impianto finale disti più di 160 km, il Comune dovrà pagare l’eccedenza di chilometraggio. Un passaggio chiaro e ben definito al momento dell’aggiudicazione della gara”.

Ma è qui che il forzista punta il dito nei confronti dell’Amministrazione Comunale: “In realtà, il nostro rifiuto viene trasportato a Foggia, quindi nell’arco dei 160 km, ma è il Comune a pagare il trasporto. Difatti, con la determina n. 34, si impegna la somma di Euro 550.000 nei confronti di un’altra ditta, cifra che copre solamente due mensilità. Dato che questa prassi avviene da oltre un anno è facile capire la portata del danno economico del nostro Comune, che si riversa chiaramente sulla collettività dei cerignolani”.

Dercole tiene a sottolineare che “non è mia intenzione buttarla in rissa e dire che la ditta incaricata ha rapporti di diretta parentela con l’assessore Cicolella. La ditta Ecodaunia effettua un servizio per il quale è autorizzata, solamente che a pagarla deve essere la Teknoservice e non i cittadini cerignolani”.

Conclude Dercole: “il Sindaco Francesco Bonito ha firmato una ordinanza in merito, possibile che non si renda nemmeno conto di quello che firma? Possibile che nessuno si sia reso conto che l’Ente Comunale sta perdendo milioni di Euro? E’ possibile dare ai cerignolani una spiegazione in merito a questo scandalo? Nel frattempo, abbiamo inteso interrogato anche la Corte dei Conti”, conclude il coordinatore cittadino di Forza Italia.