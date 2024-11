Cerignola, contrasto ai reati predatori: 4 arresti e intensificazione dei servizi da parte dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Cerignola, nell’ambito di predisposti servizi finalizzati al contrasto dei rati predatori, hanno arrestato nell’ultimo periodo complessivamente 4 persone, accusate a vario titolo di furto aggravato e ricettazione.

Nello specifico un indagato – bloccato dai militari dell’Arma dopo avere asportato quattro batterie di accumulo e 30 metri di cavi di rame da una cabina di trasformazione dell’energia elettrica – è stato tradotto presso il proprio domicilio agli arresti domiciliari.

Altri due soggetti – sorpresi a rubare in un fondo privato nelle campagne cerignolane, dove avevano raccolto senza autorizzazione circa 1,5 quintali di olive – sono stati tratti in arresto in flagranza dai militari dell’Arma e successivamente, in sede di convalida, sottoposti dall’A.G. alla misura del divieto di dimora.

Nel corso di ulteriori controlli dei Carabinieri, il conducente di un’autovettura con numero di telaio abraso e con targhe apposte appartenenti ad altro veicolo oggetto di sequestro amministrativo, non si sarebbe fermato all’alt intimato dai militari, cercando di allontanarsi con manovre pericolose che avrebbero messo a repentaglio l’incolumità di alcuni passanti. L’uomo, prontamente bloccato dopo un breve inseguimento, è stato arrestato in flagranza di reato e tradotto presso la casa circondariale di Foggia.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.

Nell’ambito delle iniziative recentemente intraprese dai Carabinieri di Cerignola, i militari della locale Stazione hanno inoltre intensificato i servizi automontati e le pattuglie a piedi tra i negozi del centro cittadino, con la finalità di favorire i contatti con gli esercenti, raccoglierne le segnalazioni e garantire un maggiore presidio nelle aree a più elevata densità di attività economiche. I Carabinieri, d’iniziativa, stanno inoltre sensibilizzando i negozianti sugli accorgimenti che possono essere adottati per scongiurare o quantomeno ostacolare l’operato di eventuali malintenzionati, tra cui la creazione di un collegamento tra i sistemi di allarme installati presso gli esercizi pubblici e la Centrale Operativa dei Carabinieri. La richiesta di collegamento, che agevola un tempestivo intervento delle Forze di Polizia in caso di attivazione di allarme, può essere presentata al locale comando Stazione, presso cui potranno essere richieste tutte le indicazioni necessarie a completare l’iter autorizzativo. Nei prossimi giorni continueranno i contatti diretti con i commercianti da parte della Stazione Carabinieri di Cerignola, che sta già incrementando – in occasione delle prossime festività – i servizi finalizzati al contrasto dei reati predatori in favore sia degli esercizi commerciali del centro che di quelli situati in aree più periferiche della città