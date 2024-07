“C’era Una Notte: Note e Sapori di Puglia” – Un Viaggio tra Musica e Gastronomia a Signor Cesare

Titolo: “C’era Una Notte: Note e Sapori di Puglia” – Un Viaggio tra Musica e

Gastronomia



Data: 11 agosto 2024

Ora: 20:00

Luogo: Signor Cesare Agrobistrot



Descrizione Evento:

L’estate pugliese si accende di colori, suoni e sapori con l’evento “C’era Una Notte: Note

e Sapori di Puglia”, una serata dedicata alla celebrazione delle eccellenze

enogastronomiche della nostra terra. Questo evento unico offre un viaggio sensoriale

che combina musica dal vivo e degustazioni di prodotti locali di altissima qualità.



Dettagli:

La serata sarà animata dalla musica travolgente della band “Terraross”, che con il loro

repertorio folkloristico saprà farvi ballare e immergervi nell’autentica atmosfera

pugliese. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di degustare vini

pregiati, gin artigianale e piatti preparati con i migliori ingredienti locali, forniti da

produttori della regione.



Biglietti:

I biglietti sono disponibili in prevendita al costo di 35 euro, comprensivi di 5

degustazioni food e 4 degustazioni beverage. Non perdete l’occasione di vivere una

serata all’insegna del gusto e del divertimento, immergendovi nella cultura e nelle

tradizioni della Puglia.

Conclusione:

“C’era Una Notte: Note e Sapori di Puglia” è un evento da non perdere per tutti gli

amanti del buon cibo e della buona musica, un’occasione per celebrare insieme l’estate

e le meraviglie della nostra regione. Vi aspettiamo il 11 agosto alle 20:00 presso il

Signor Cesare Agrobistrot per una serata indimenticabile!



Contatti per informazioni e prenotazioni:

Link evento : https://taplink.cc/signorcesare

Ticket on-line : https://www.eventbrite.it/e/952786348617?aff=oddtdtcreator

E-mail: info@signorcesare.com

Telefono: +39 3317729089

Antonio Pirro, Sara Di Maggio