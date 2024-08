Centro di Riabilitazione “Cesarano”, il Comitato Sanità annuncia: finalmente due neuropsicomotriciste

Il Comitato Sanità Politico Popolare tiene a segnalare gli ulteriori passi in avanti fatti in questi mesi per migliorare la qualità dei servizi del Centro di Riabilitazione “Cesarano” di Manfredonia. Tra questi vi è l’assegnazione di due nuove neuropsicomotriciste che colmano -in parte- la grave carenza del personale che il Cesarano ha dovuto subire in questi anni.

Secondo quanto affermato dai genitori dei bimbi con i quali ci confrontiamo costantemente, l’effetto immediato di tale integrazione del personale è stato quello di cominciare a contattare le famiglie dei bambini che avevano sospeso il trattamento psicomotorio e quelli in lista d’attesa.

Questo risultato si aggiunge a quello della seconda metà del 2023 che vide l’arrivo di un logopedista, di fisiatri, nonché la previsione di un dirigente di struttura che potesse coordinare e organizzare attività e personale.

Si tratta di risultati positivi raggiunti dopo un attento dialogo tenuto in questi anni con il Direttore dell’ASL Foggia, Antonio Nigri, che ha finora mantenuto gli impegni assunti con noi del Comitato Sanità Politico Popolare.

Abbiamo preso un po’ di tempo per comunicarvelo in quanto la trattazione della materia sanitaria impone una certa attenzione alle sue sensibilità, una delicatezza nell’esposizione e la rigida osservanza dell’esclusione di toni trionfalistici o allarmanti.

Resta ferma la convinzione che la continua interlocuzione e cooperazione tra il Comitato Sanità Politico Popolare e i vari soggetti istituzionali coinvolti non possa che portare a progressivi e concreti miglioramenti nei servizi della sanità a Manfredonia, e che si tratti di un percorso virtuoso da seguire con serietà e determinazione.

L’auspicio resta quello di istituzionalizzare il lavoro del comitato, affinché possa procedere con la legittimazione istituzionale del Comune. A tal proposito, dalle dichiarazioni del sindaco, si evince una prima apertura, pertanto vi daremo riscontro nei prossimi mesi.

Comitato Sanità politico-popolare