Cento euro in premio ai pescatori che salvano le tartarughe in Puglia

Saranno premiati con 100 euro i pescatori che in Puglia si impegnano a salvare le tartarughe. E’ questa l’idea dell’Area marina protetta di Porto Cesareo (Lecce) per aiutare la specie a rischio.

L’area marina salentina, tramite un provvedimento del suo Consorzio di gestione, ha pensato di istituire un “premio” per chi salva le tartarughe marine e le consegna sane e salve ai soccorritori.

Si tratta di una ricompensa in denaro, 100 euro, che vengono riconosciuti ai pescatori (capobarca) virtuosi che, mentre operano in mare, interrompono la propria attività, per salvare questi animali portandoli agli esperti dell’Area Marina protetta in modo che possano prendersene cura al meglio.

L’idea di coinvolgere i pescatori non è casuale dato che, proprio loro, utilizzando attrezzi specifici, si trovano in alcuni casi a catturare involontariamente questi animali. La gratifica in denaro o meglio “lo speciale fondo di sostegno per i pescatori” li dovrebbe convincere a salvare il maggior numero possibile di tartarughe marine.

articolo completo– https://www.greenme.it/informarsi/animali/premio-pescatori-salvano-tartarughe/