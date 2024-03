Cento anni di acqua pubblica a Foggia, concerto di Mannoia, Turci e Mou



Il 21 marzo del 1924 dalle sorgenti del Sele al primo zampillo nella fontana dell’Acquedotto Pugliese. Nel prossimo aprile eventi con le istituzioni e la comunità, oltre al concerto di Erica Mou, Paola Turci e Fiorella Mannoia che canteranno il grande maestro, legatissimo al territorio, Lucio Dalla

Bari, 20 marzo 2024 – La più antica tra le fontane di Foggia compie cento anni: fu inaugurata il 21 marzo 1924 grazie all’operoso ingegno di Acquedotto Pugliese (AQP) che portò l’acqua del Sele e con essa il benessere nel capoluogo della Capitanata. Non solo una ricorrenza, ma una conquista decisiva, destinata ad abbracciare con i suoi positivi effetti l’intero territorio, ancora oggi.



Per questo in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Foggia, AQP organizza per la comunità una serie di iniziative tra il 10 ed il 12 aprile, dal titolo evocativo Futura, con l’obiettivo di illustrare gli scenari del governo dell’acqua e di confrontarsi su questa imprescindibile risorsa pubblica. Un’occasione per ribadire e sottolineare la strategia e le scelte di un Gruppo che, nella scia della sua luminosa tradizione, è proiettato verso l’innovazione e lo sviluppo sostenibile.



Sono previsti momenti di approfondimento e riflessione accanto e iniziative artistiche. Queste ultime ed in particolare il concerto in Piazza Cavour, saranno illustrare l’8 aprile p.v. in una conferenza stampa a Foggia. L’evento musicale avrà come protagoniste Erica Mou, Paola Turci e Fiorella Mannoia. Tre artiste al centro della scena musicale italiana che canteranno un grande maestro, legatissimo al territorio di Foggia: Lucio Dalla. Con loro, il critico musicale Gino Castaldo e una band di musicisti selezionati dal maestro Beppe D’Onghia, storico partner artistico di Lucio Dalla, insieme all’orchestra sinfonica del Conservatorio di Foggia.



Tra le iniziative in programma ad aprile, oltre la mostra itinerante “La Fontana Racconta”, si terrà nell’aula magna del Dipartimento di Studi Umanistici di UniFG anche il convegno “La forma dell’acqua. I cento anni dell’Acquedotto a Foggia”, primo appuntamento del ciclo di eventi dell’Accademia Pugliese delle Scienze e di AQP, in collaborazione con le Università.