CEDE L’ANTICICLONE: TORNANO I TEMPORALI NELLE ORE CENTRALI.

Ai titoli di coda questa prima risalita nord africana. L’anticiclone molla momentaneamente la presa, permettendo afflussi d’aria nord atlantica in quota. Torna l’instabilità convettiva nelle ore centrali con locali temporali sulla dorsale interna regionale. Per domani fenomeni soprattutto sui settori centro settentrionali della Puglia, qualche isolato fenomeno anche sulle zone interne del nord Salento. Temperature in calo di qualche grado da #mercoledì. Variabilità quindi, che ci accompagnerà fino al prossimo week-end (incluso).

MeteoPuglia in Foto