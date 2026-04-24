Cecilia Rodriguez sulla gravidanza: “Il gossip ha rovinato un bel momento”, cosa ha detto sulla lite con Belen

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Quando Cecilia Rodriguez era incinta ha dovuto fare i conti con vari gossip, non solo le voci sulla famosa lite con la sorella Belen Rodriguez ma anche una presunta crisi con Ignazio Moser.

Dopo anni di attesa quello era il periodo più bello della sua vita ma a causa dei continui pettegolezzi non l’ha vissuto con la serenità che meritava. Ospite di Giulia Salemi a Non lo faccio per moda ha fatto sapere che era arrabbiata, ha poi svelato: “È come se avessero voluto rovinarmi un bel momento, perché io non ho litigato con Ignazio, non eravamo in crisi e non ci siamo mai lasciati”.

Cecilia Rodriguez torna a parlare del litigio con Belen Rodriguez: cosa è successo tra loro

Del loro litigio si è parlato davvero a lungo, le due sono state lontane per mesi ma non hanno mai rivelato i veri motivi del loro distacco. La sorella di Belen Rodriguez ha fatto sapere che lei non voleva dirlo perché erano cose loro, la sorella però ne parlò a Belve.

Cecilia Rodriguez non ha rivelato i dettagli della lite, ha fatto però sapere che quel periodo non riuscivano a capirsi e a trovarsi, poi però si sono lasciate tutto alle spalle. Riferendosi a Belen ha detto di non essere mai stata gelosa di lei, del suo personaggio e del suo lavoro. A casa invece le è successo, quando capitava che la madre le dedicasse più attenzioni. Ha poi svelato: “Magari in famiglia si, è stato difficile, perché c’era solo lei, lei, lei. All’inizio mia madre era troppo orgogliosa di lei, parlava sempre di lei e da figlia era difficile“.