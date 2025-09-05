Cecilia Rodriguez rimpiange di essersi rifatta il seno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In un’intervista a cuore aperto con i suoi follower su Instagram, Cecilia Rodriguez ha ammesso di essersi pentita di aver rifatto il seno, l’unico ritocco estetico a cui si è mai sottoposta. La 35enne, incinta di otto mesi, ha rivelato di aver affrontato l’intervento quando aveva solo 20 anni, spinta da un profondo senso di insicurezza.

Le parole di Cecilia Rodriguez

“Ero piccola, sicuramente insicura e pensavo che un paio di tette più grosse mi avrebbero fatto sentire meglio” ha confessato la modella, aggiungendo che sebbene all’inizio ne andasse fiera, il pentimento è arrivato col tempo. “Non sono né a favore né contro. Ognuno con la sua vita fa quello che vuole” ha aggiunto, sottolineando però l’importanza di pensarci bene.

Cecilia ha rivelato di non aver ascoltato il consiglio della madre, che le diceva di non averne bisogno, e di aver imparato una lezione importante. Il suo messaggio è un invito alla consapevolezza e all’accettazione di sé stesse: “Mi dispiace perché quando siamo piccoli non ci rendiamo conto, poi crescendo si prende più consapevolezza… non sono le tette che fanno la persona”.