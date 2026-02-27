C’è Posta per Te non va in onda il 28 febbraio 2026: cosa succede e quando torna in tv

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La settimana di Sanremo 2026 porta con sé una serie di cambiamenti nel palinsesto televisivo, e tra i programmi coinvolti c’è anche C’è Posta per Te, che sabato 28 febbraio non andrà in onda. La scelta di Mediaset segue una strategia ormai consolidata: evitare lo scontro diretto con la finale del Festival, che ogni anno catalizza l’attenzione del pubblico e domina gli ascolti.

La decisione ha inevitabilmente acceso la curiosità dei telespettatori. Perché il programma di Maria De Filippi si ferma? Quando tornerà in onda? E quali modifiche coinvolgeranno gli altri appuntamenti della settimana? Scopriamolo insieme.

Perché C’è Posta per Te non va in onda: la scelta di evitare lo scontro con Sanremo

La cosiddetta “settimana santa” del Festival è un periodo in cui le principali reti televisive preferiscono non proporre programmi di punta in concorrenza con l’evento. Sanremo, infatti, attira un pubblico trasversale e raggiunge picchi di ascolto che rendono rischioso qualsiasi tentativo di controprogrammazione.

Per questo motivo C’è Posta per Te si ferma per una settimana. Al suo posto, sabato 28 febbraio, Mediaset trasmetterà il film Come un gatto in tangenziale, una scelta che permette di mantenere una proposta leggera senza mettere in difficoltà uno dei programmi più amati del palinsesto.

La decisione non riguarda solo il sabato sera. Anche altre prime serate Mediaset subiranno modifiche per evitare la sovrapposizione con le puntate del Festival.

Venerdì 27 febbraio, ad esempio, la rete punterà sulle soap, mentre in altri giorni torneranno film molto popolari come Il Gladiatore.

Il pubblico potrà quindi ritrovare C’è Posta per Te una volta conclusa la settimana sanremese, quando la programmazione tornerà alla normalità.

Come cambia la programmazione Mediaset e Sky durante Sanremo 2026

Il Festival non influenza solo il sabato sera. L’intera settimana vede una serie di aggiustamenti che coinvolgono diverse fasce orarie e più reti.

Mediaset, ad esempio, ha scelto di modificare anche l’access prime time. La Ruota della Fortuna andrà in onda in versione ridotta, con l’obiettivo di chiudere entro le 21.20 e non sovrapporsi troppo all’inizio della diretta dal Teatro Ariston.

Allo stesso modo, Affari Tuoi si fermerà per tutta la settimana, lasciando spazio su Rai1 alla striscia PrimaFestival, che accompagnerà il pubblico verso la serata sanremese.

Anche Sky ha preferito evitare la concorrenza diretta. La finale di MasterChef, inizialmente prevista per giovedì 26 febbraio, è stata spostata al 5 marzo. Nella serata dedicata ai duetti e alle cover, il canale proporrà invece uno speciale dedicato ai finalisti.

Queste scelte confermano quanto Sanremo continui a influenzare il palinsesto televisivo nazionale, diventando un punto di riferimento attorno al quale ruotano le strategie delle principali reti.

Quando torna C’è Posta per Te e cosa aspettarsi dopo la pausa

La pausa di C’è Posta per Te è temporanea e legata esclusivamente alla settimana del Festival. Il programma tornerà regolarmente in onda il 7 marzo, riprendendo il suo posto nel sabato sera di Canale 5.

La scelta di sospendere la puntata del 28 febbraio permette alla trasmissione di non perdere pubblico in una serata in cui l’attenzione sarà inevitabilmente concentrata sulla finale di Sanremo. È una strategia che Mediaset adotta da anni e che consente a Maria De Filippi di mantenere costante il successo del suo format.

Il ritorno del programma sarà quindi l’occasione per riprendere le storie, le sorprese e le emozioni che da sempre caratterizzano C’è Posta per Te, senza il rischio di una concorrenza schiacciante.