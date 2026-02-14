C’è Posta per Te: anticipazioni e ospiti puntata del 14 febbraio 2026
Questa sera, sabato 14 febbraio 2026, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del people show condotto da Maria De Filippi C’è posta per te. Nel corso del nuovo appuntamento la conduttrice darà spazio a nuovi racconti: si parlerà di storie d’amore, ma ci sarà spazio anche per delle sorprese, a tal proposito non mancheranno ospiti d’eccezione pronti a regalare un sorriso al destinatario della posta.
C’è posta per te, anticipazioni 14 febbraio 2026
La sesta putata stagionale di C’è Posta per Te andrà in onda su Canale 5 questa sera 14 febbraio 2026. Maria De Filippi in occasione del nuovo appuntamento avrà il piacere di ospitare nel suo studio nuovi ospiti d’eccezione. Al momento Mediaset non ha ancora annunciato i nomi degli ospiti d’eccezione che prenderanno parte alla puntata di San Valentino.
Durante la puntata odierna ci sarà spazio per una proposta di matrimonio. L’attuale edizione di C’è Posta per Te sarà caratterizzata da nove puntate, alla conclusione contando dunque la puntata odierna ne resterebbero tre.
C’è Posta per Te di Maria De Filippi sfida nella gara Auditel The Voice Kids di Antonella Clerici
Questa sera il people show C’è Posta per Te condotto da Maria De Filippi sfiderà nella gara Auditel odierna lo show canoro The Voice Kids. Finora il people show ha vinto il confronto, ma va fatta una precisazione: il programma condotto su Rai Due da Antonella Clerici sta registrando ascolti in costante crescita.