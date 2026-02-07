C’è Posta per Te: anticipazioni e ospiti puntata del 7 febbraio 2026

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è Posta per Te, sabato 7 febbraio 2026, andrà in onda su Canale 5 con una nuova puntata ricca di ospiti d’eccezione. Il people show condotto da Maria De Filippi è pronto a raccontare al pubblico nuove storie emozionanti. In occasione del nuovo appuntamento giungeranno in studio due calciatori dell’AS Roma e una cantante di fama internazionale.

I Vip che prenderanno parte alla nuova puntata di C’è Posta per Te

La puntata di C’è Posta per Te che andrà in onda in prima serata su Canale 5 sabato 7 febbraio 2026 vedrà ospiti due calciatori dell’AS Roma: Matias Soule e Stephan El Shaarawy, pronti a regalare un sorriso ad un padre e una figlia, entrambi sostenitori della squadra capitolina.

Ma non è tutto. Al nuovo appuntamento infatti, prenderà parte anche Giorgia. La cantante romana tornerà nello studio del people show condotto da Maria De Filippi per incontrare Matteo e Martina, due suoi fan. La nuova puntata di C’è Posta per Te andrà in onda nello slot orario che va dalle ore 21:20 alla 00.45. Sarà possibile seguire la puntata anche su Mediaset Infinity.

Ascolti C’è Posta per Te 2026

C’è posta per te continua a dominare gli ascolti del sabato sera. Il people show in occasione della puntata andata in onda su Canale 5 sabato 31 gennaio 2026 ha racconto davanti alla tv 3.935.000 telespettatori, con una media share del 27.1%.