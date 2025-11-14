[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Castriotta: “Stamattina ricordo Ciro Renato e la sua passione fotografica”

Manfredonia. Con questa foto scattata al futuro Papà Giovanni XXlll dal noto – Renato .Voglio ricordare un grande fotografo, di spessore umano e timido. Ha tenuto aperto per tanti anni uno storico studio fotografico , all’inizio del Corso .

Caro Ciro Renato,questa sera ho voluto ricordarti come un dovere,per me; hai voluto sempre restare nell’ombra, mentre meritavi tanti pubblici apprezzamenti – di più di quanto nei hai fatto di foto storiche.Ricordo di primo pomeriggio serale ,ti venivo a trovare al negozio come lo chiamavo io – a farti un po’ di compagnia, ricordo spesso, trovavo tua moglie ed alcuni parenti.

Ti piaceva sempre spiegarmi le accortezze del tuo lavoro di fotografo. Era ormai un po’ anziano ma voleva trasmettere tutti gli insegnamenti del mestiere.

Stamattina mi viene da dirti come anni fa .

Buongiorno, caro signor Ciro – a volte rivedo nei miei pensieri di oggi – le vostre immagini e cari ricordi del cuore.



di Claudio Castriotta

Foto: di Ciro Renato