Castriotta: “Oggi si commemora il magistrato Giovanni Falcone”

Palermo / Manfredonia – Oggi moriva assassinato dalla mafia e abbandonato dallo Stato Italiano, in un’ esplosione tremenda che portò via un’ intera autostrada per rientrare – in un giorno per lui, di festa -a casa sua come il sogno di ogni essere umano che fa normalmente con i propri cari.

Giovanni Falcone, all’anagrafe Giovanni Salvatore Augusto Falcone (Palermo, 18 maggio 1939 – Palermo, 23 maggio 1992), l’ uomo dalla terra pulita, è stato un magistrato italiano, vittima di “Cosa Nostra” in Italia insieme alla moglie Francesca Morvillo e ai tre uomini della scorta: Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

Assieme a Paolo Borsellino, collega e amico fino alla morte, Giovanni Falcone è una delle personalità più importanti e prestigiose nella lotta alla mafia e a livello internazionale.

La salma del magistrato italiano venne tumulata in una tomba monumentale nel cimitero di Sant’Orsola a Palermo, e nel giugno 2014 venne poi traslata nella Chiesa di San Domenico situata nel capoluogo siciliano.

di Claudio Castriotta