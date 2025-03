[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Casting per il nuovo film di Pio e Amedeo



OGGETTO: Casting per “NUOVO FILM DI PIO E AMEDEO” prodotto da OUR FILMS, che si girerà a Vieste e dintorni a partire da metà maggio.

Si cercano attori e attrici pugliesi con esperienza, residenti in particolare sul Gargano e nella provincia di Foggia, le seguenti caratteristiche:

– attrice castana (età 18 – 20 anni)

– ragazzi e ragazze disponibili da maggio a metà luglio a fare diverse giornate consecutive sul Gargano (età 18 – 25 anni)

– attrici e attori (età 65 – 80anni)

– ragazzo di origine romena (18-23 anni)

– ragazzo di origine mediorientale o nordafricana con un minimo di esperienza di set cinematografici(18-24 anni)

– comparse residenti a Vieste e zone limitrofe (18-80 anni)

– ragazzo con sindrome di Down (30-40 anni)

Per partecipare occorre inviare dati anagrafici (nome cognome, età, altezza) contatto telefonico, foto (primo piano – mezzo busto e figura intera) e un breve video di presentazione, al seguente indirizzo mail fgcasting2025@gmail.com specificando il ruolo per la quale ci si candida (es. RAGAZZO 18-25 ANNI con esperienza)

Verranno prese in considerazione solo candidature in linea con le richieste. Non potranno partecipare al casting i residenti in altre province e/o regioni. Prevista retribuzione per i selezionati durante la fase di riprese del progetto.