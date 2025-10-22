[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Caso Borgo Mezzanone, Forza Italia Manfredonia: “Sindaco smentito da SkyTg24”

Avevamo reso nota la perdita di ben CINQUANTAQUATTRO MILIONI DI EURO, destinati al superamento del ghetto di Borgo Mezzanone.

Ed il sindaco aveva replicato goffamente, additando il governo nazionale.

Ora, lo stesso primo cittadino, così come dimostra chiaramente il video, tenta di giustificarsi, in maniera maldestra, dinanzi ai microfoni di Sky Tg 24, invocando la mancata concessione di proroghe.

Peccato, però, che sia stato smentito platealmente dal giornalista di Sky tg 24, il quale evidenzia che, in realtà, le proroghe sono state concesse, ma, nonostante ciò, i progetti NON SONO STATI PRESENTATI nei termini dal Comune di Manfredonia.

54 MILIONI DI EURO in fumo, in un contesto territoriale, in cui avrebbero potuto rappresentare una fondamentale fonte di sviluppo

Non ci sono più parole!

Forza Italia Manfredonia