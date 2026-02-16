Casillo sul momento del Foggia: “Lotteremo fino all’ultimo respiro”
Casillo sul momento del Foggia: “Lotteremo fino all’ultimo respiro”
Molti mi dicono che sbaglio a scrivere sui social.
Ma io sono fatto così.
Abbiamo acquisito la società martedì 10 febbraio 2026. Solo 5 giorni fa.
C’è chi sostiene che non abbiamo un progetto sportivo, che non esista un organigramma.
In 5 giorni non è semplice intervenire su tutti i fronti.
Un’azienda è fatta di persone, di rapporti, di contratti.
Nella fase transitoria non è stato facile operare al meglio e prendere decisioni importanti. Eppure le abbiamo prese.
Il mercato è stato complesso, per il poco tempo, per la posizione di classifica e per le procedure che questa società deve seguire.
Abbiamo rischiato?
Siamo stati folli?
Sì.
Ma vi assicuro una cosa: lotteremo fino all’ultimo respiro, per l’amore che abbiamo verso la nostra Città e per questi colori.
Gennaro Casillo su Facebook