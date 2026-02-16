[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Casillo sul momento del Foggia: “Lotteremo fino all’ultimo respiro”

Molti mi dicono che sbaglio a scrivere sui social.

Ma io sono fatto così.

Abbiamo acquisito la società martedì 10 febbraio 2026. Solo 5 giorni fa.

C’è chi sostiene che non abbiamo un progetto sportivo, che non esista un organigramma.

In 5 giorni non è semplice intervenire su tutti i fronti.

Un’azienda è fatta di persone, di rapporti, di contratti.

Nella fase transitoria non è stato facile operare al meglio e prendere decisioni importanti. Eppure le abbiamo prese.

Il mercato è stato complesso, per il poco tempo, per la posizione di classifica e per le procedure che questa società deve seguire.

Abbiamo rischiato?

Siamo stati folli?

Sì.

Ma vi assicuro una cosa: lotteremo fino all’ultimo respiro, per l’amore che abbiamo verso la nostra Città e per questi colori.

Gennaro Casillo su Facebook