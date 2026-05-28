Casa Sollievo, La Salandra: “Papa Leone, decisione lungimirante”

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CASA SOLLIEVO, ON. LA SALANDRA: DA PAPA LEONE DECISIONE LUNGIMIRANTE PER TUTELARE UN’ECCELLENZA SANITARIA DELLA CAPITANATA E DELLA NAZIONE

“Accolgo con grande apprezzamento la decisione di Sua Santità Papa Leone XIV di istituire una Commissione di indirizzo e vigilanza per accompagnare il rilancio di Casa Sollievo della Sofferenza, autentico patrimonio sanitario, umano e spirituale della Capitanata e dell’intero Mezzogiorno”: lo dichiara il deputato foggiano Giandonato La Salandra.

“Da tempo seguo con attenzione la situazione di Casa Sollievo, una realtà che rappresenta non soltanto un’eccellenza sanitaria riconosciuta a livello nazionale, ma anche un presidio di ricerca e assistenza per migliaia di famiglie da tutta Italia. La scelta del Santo Padre testimonia ancora una volta la centralità dell’opera voluta da San Pio da Pietrelcina e la volontà concreta di garantirne il futuro”, prosegue l’on. La Salandra .

Casa Sollievo della Sofferenza è un fiore all’occhiello del Servizio Sanitario Nazionale, una struttura straordinaria con professionalità di altissimo livello, medici, infermieri e operatori sanitari che ogni giorno incarnano pienamente la missione originaria dell’ente: mettere la persona e la dignità del malato al centro.

“Prosegue inoltre il dialogo con il Ministero della Salute affinché, nel rispetto della complessità normativa vigente, possano essere individuate adeguate misure di sostegno a favore di una struttura che, per la sua vocazione, rappresenta un centro di eccezionale accoglienza e riferimento per moltissimi pazienti”, aggiunge l’on. La Salandra.

“L’istituzione della nuova Commissione rappresenta un segnale importante di attenzione e responsabilità. – conclude il parlamentare meloniano – Sono certo che questo percorso consentirà a Casa Sollievo di continuare a garantire cure d’eccellenza, innovazione e vicinanza ai più fragili, nella consapevolezza, inoltre, che il futuro di Casa Sollievo coincide anche con il futuro sanitario e occupazionale di un intero territorio”.