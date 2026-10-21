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Wake Up, torna Puglia Vibes: due giorni per guardare oltre l’estate

Il 28 e 29 gennaio 2027, a Manfredonia, la seconda edizione del festival delle destinazioni e delle esperienze. Networking, lavoro, confronto e Destination Marketing Awards: le prime anticipazioni.

La Puglia ha ancora molto da raccontare quando l’estate finisce. È da questa convinzione che riparte Puglia Vibes – Destination & Experience Fest, in programma il 28 e 29 gennaio 2027 al Regiohotel Manfredi di Manfredonia. Il tema della seconda edizione, “Wake Up”, è un invito a guardare il territorio con occhi nuovi e a costruire nuove ragioni per viverlo e sceglierlo durante tutto l’anno.

Dopo una prima edizione che ha riunito imprese, istituzioni e professionisti, Puglia Vibes torna per dare continuità alle relazioni avviate. Il festival sarà uno spazio nel quale chi crea esperienze, chi accoglie i visitatori e chi promuove le destinazioni potrà incontrarsi, condividere competenze e individuare occasioni di collaborazione.

La scelta di gennaio esprime già la direzione del progetto. Cultura, natura, enogastronomia, tradizioni e ospitalità offrono motivazioni di viaggio che attraversano le stagioni. Per valorizzarle occorre lavorare sulla qualità delle esperienze, sulla loro riconoscibilità e sulla capacità degli operatori di costruire insieme un’offerta.

Il 28 gennaio: relazioni, impresa e lavoro

La prima giornata avrà un carattere operativo. Networking e incontri B2B metteranno in relazione operatori, imprese, associazioni e professionisti impegnati nella creazione, promozione e vendita di esperienze turistiche.

L’obiettivo sarà far emergere possibili collaborazioni: conoscere nuove realtà, confrontarsi sulle rispettive attività e trovare interlocutori con cui sviluppare proposte e progetti.

Nella stessa giornata si svolgerà il Job Day, dedicato all’incontro tra aziende, giovani e professionisti interessati a entrare o crescere nel turismo e nell’ospitalità. Un’occasione per avvicinare esigenze delle imprese e competenze delle persone, mettendo al centro il lavoro come parte dello sviluppo delle destinazioni.

Il 29 gennaio: idee e progetti a confronto

La seconda giornata aprirà il confronto pubblico attraverso speech, panel e tavole rotonde con istituzioni, operatori e professionisti. Al centro, le esperienze e le strategie che possono aiutare i territori a promuoversi, accogliere e costruire un’offerta capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno.

Il confronto si allargherà anche ad altre destinazioni italiane con la VII edizione dei Destination Marketing Awards. La cerimonia porterà a Manfredonia strategie e progetti di marketing territoriale, offrendo l’occasione di conoscere il lavoro realizzato altrove e di discuterne prospettive e risultati.

Ospiti, temi dei singoli incontri e dettagli del programma saranno annunciati nelle prossime settimane.

Il Gargano entra nel racconto

Manfredonia sarà parte dell’esperienza di Puglia Vibes. La città e il territorio circostante offriranno agli ospiti la possibilità di conoscere una destinazione in cui patrimonio culturale, paesaggio, spiritualità e tradizioni convivono a breve distanza.

In questo percorso si inserisce il press tour promosso dalla Fondazione Re Manfredi, pensato per accompagnare giornalisti, travel blogger, fotografi e content creator italiani e internazionali alla scoperta delle diverse anime del Gargano.

Luoghi, incontri e sapori diventeranno il punto di partenza di un racconto costruito attraverso l’esperienza diretta. L’intenzione è dare spazio anche alle motivazioni di viaggio legate all’arte, alla natura, allo sport, al benessere e alla cultura del territorio. L’itinerario sarà svelato più avanti.

Puglia Vibes torna dunque con due giornate e un percorso da costruire insieme: relazioni professionali, opportunità di lavoro, confronto tra territori ed esperienze da conoscere sul campo.

L’appuntamento è a Manfredonia, il 28 e 29 gennaio 2027, al Regiohotel Manfredi. Le prime anticipazioni indicano la strada. Il programma completo rivelerà chi la percorrerà con noi.

Ufficio Stampa – Fondazione Re Manfredi

T. +39 0884 530122

E. info@fondazioneremanfredi.it