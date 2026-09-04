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Casa Sollievo della Sofferenza: appello alla donazione di sangue

Effettua la tua donazione presso il Centro Trasfusionale di Casa Sollievo della Sofferenza, aperto dalle 8:00 alle 12:30

In estate si registra un calo delle donazioni di sangue. Per questo motivo, invitiamo i donatori a recarsi presso il Centro Trasfusionale di Casa Sollievo della Sofferenza, aperto dalle 8:00 alle 12:30.

Donare il sangue è un gesto semplice ma fondamentale per garantire le trasfusioni necessarie in diverse situazioni, dalle emergenze agli interventi chirurgici, dai trapianti di midollo e di altri organi al trattamento di pazienti anemici cronici e adulti e bambini oncoematologici sottoposti a terapie chemio-radioterapiche. Il sangue donato è inoltre indispensabile in caso di emorragie gastro-intestinali o post partum.

Nei prossimi giorni, inoltre, gli operatori del Centro Trasfusionale di Casa Sollievo della Sofferenza saranno presenti in diverse cittadine della provincia di Foggia presso le sedi delle Associazioni locali di donatori, secondo il calendario riportato di seguito.

Venerdì 4 settembre

Carapelle – FIDAS (17:00-20:30)

Sabato 5 settembre

Manfredonia (8:00 – 12:00)

San Severo – AVIS (8:00 – 12:00)

San Marco in Lamis – AVIS (8:00 – 12:00)

Bovino – Avis (17:00-20:30)

Domenica 6 settembre

Orta Nova – AVIS (8:00 – 12:00)

San Severo – FIDAS (8:00 – 12:00)

Vico del Gargano (8:00 – 12:00)

Ischitella (8:00 – 12:00)