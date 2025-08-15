[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

CARPANO Matteo: nacque a Manfredonia in Corso Manfredi il 23 novembre 1874 e morì a Roma il 31 ottobre 1952.

Microbiologo e Parassitologo, suoi studi pubblicati in 112 pubblicazioni furono tradotti in varie lingue. Fu Direttore del laboratorio Batteriologico Veterinario Militare di Roma dal 1911 al 1928, l’aula di questo Laboratorio è intitolata a suo nome.

Fu tra i fondatori dell’Istituto Siero – Vaccinogeno creato dal Governo italiano, collaboratore all’Opera dell’Enciclopedia Italiana “Treccani”.:“Il Prof. Dott. Ufficiale Matteo Carpano, microbiologo e parassitologo si laureò in medicina veterinaria .I suoi studi, hanno portato un grande contributo al mondo e alla scienza.” Vidi il suo busto in … in ” Villa Comunale ” quando ero ancora bambino e non sapevo nemmeno chi fosse o meglio a chi appartenesse il nome di questo grande sipontino doc , uomo di storia , di scienza e coscienza – che ci ha dato lustre nell’Italia intera e in Europa.

Vi prego vivamente di ristrutturare e di dargli un’ importanza degna di una persona – che ha dato molto lustro alla nostra città – il busto che appartiene alla storia. ❤️



Di Claudio Castriotta