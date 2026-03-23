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Caro gasolio, il settore pesca di Manfredonia è in ginocchio

Il caro carburante mette in ginocchio il settore della pesca in Capitanata, con effetti pesanti soprattutto a Manfredonia, dove circa 400 famiglie risentono direttamente della crisi. A lanciare l’allarme è Davide Di Pinto, presidente di Coldiretti pesca Puglia, che evidenzia le difficoltà crescenti per uno dei comparti storicamente trainanti dell’economia locale.

“Il consumo di carburante è elevato – spiega Di Pinto – e, nonostante il gasolio agevolato, si è passati da circa 70 centesimi fino a 1,20 euro al litro, anche a causa delle tensioni internazionali”.

A Manfredonia ci sono circa 120 imbarcazioni e 400 famiglie coinvolte.

Tra costi in crescita, regole stringenti e margini ridotti, il settore della pesca attraversa una fase delicata.