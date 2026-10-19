Caro carburanti, Alemanno di Forza Nuova in Capitanata

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Caro carburanti, Alemanno in Puglia tra i lavoratori in protesta: «Il Governo dia risposte concrete»

Lunedì 19 ottobre la visita nei presidi di Cerignola, Poggio Imperiale, San Severo e San Giovanni Rotondo. Incontri con agricoltori, autotrasportatori, pescatori e commercianti.

FOGGIA – La protesta contro il caro carburanti e l’aumento insostenibile dei costi di gestione travolge la Capitanata e approda sul tavolo della politica nazionale. Lunedì 19 ottobre, l’onorevole Gianni Alemanno, esponente di Futuro Nazionale – Vannacci, sarà in provincia di Foggia per un tour d’ascolto nei presidi simbolo della mobilitazione che sta vedendo uniti agricoltori, autotrasportatori, pescatori e commercianti.

Un segnale chiaro indirizzato alle istituzioni romane: «Basta ignorare chi lavora e produce, servono provvedimenti immediati e mirati».

Il viaggio di Alemanno nei luoghi simbolo della protesta si articolerà in quattro tappe strategiche per il territorio:

– Ore 12.00 – Cerignola: presidio presso la Stazione di servizio ENI nei pressi del casello A14 Cerignola Est;

– Ore 14.00 – Poggio Imperiale: incontro con le categorie al casello A14;

– Ore 15.30 – San Severo: tappa sulla Strada Statale 16, alla Stazione di servizio “La Torre”;

– Ore 17.30 – San Giovanni Rotondo: presidio lungo la strada provinciale 45bis.

L’esplosione dei prezzi del gasolio e dell’energia sta mettendo a dura prova la tenuta economica della provincia di Foggia, un’area a spiccata vocazione agricola, alieutica e logistica. I rincari comprimono drasticamente i margini di guadagno delle imprese, con il rischio concreto di tagli all’occupazione e un forte impatto sul potere d’acquisto dei cittadini.

«La Puglia e la provincia di Foggia rappresentano un perno strategico per l’agricoltura, il trasporto merci e il commercio del nostro Paese», sottolinea Primiano Calvo per Futuro Nazionale – Vannacci. «Difendere queste attività significa proteggere il tessuto produttivo, salvaguardare posti di lavoro e garantire un futuro alle comunità locali. La mobilitazione delle categorie economiche merita ascolto, attenzione e risposte concrete».

La visita dell’on. Alemanno intende trasformare la rabbia e il disagio dei presidi in un confronto istituzionale serio. L’obiettivo dichiarato da Futuro Nazionale è raccogliere le istanze direttamente dalla voce di chi produce e investe ogni giorno sul territorio, per poi tradurle in proposte legislative ed efficaci interventi di sostegno sul piano nazionale.