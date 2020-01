Carnevale, la ProLoco ufficializza il ritorno de “I Forbicioni”

IL RITORNO DEI FORBICIONI

Allegria! La tradizione del Carnevale continua nel segno degli interpreti che per anni, con i loro sketch, la loro satira e le canzoni in vernacolo, hanno animato le sfilate della festa in maschera, portando una ventata di follia che ha coinvolto sempre gli spettatori, “I FORBICIONI”.

Sono diventati un istituzione in questa città e sono soci della Pro Loco da molto tempo, così, dopo una pausa di riflessione di due anni dovuta a vari motivi, a titolo completamente gratuito, accompagneranno tutte le manifestazioni legate a questa edizione, a cominciare dalla serata di giovedì 23 Gennaio che, dalle ore 19.00 presso Palazzo dei Celestini, informerà la cittadinanza degli eventi legati al Carnevale.

Che dire! Fanno parte di noi.

VIVA MANFREDONIA.

LA PRO LOCO SEI ANCHE TU!