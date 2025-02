[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carnevale di Manfredonia, possibile accreditamento stampa e fotografi

Ecco il link per l’accreditamento stampa alla 71^ edizione del Carnevale di Manfredonia.

https://forms.gle/3WbqVdHEMP6WHVAZ6

oppure tramite mail: passcarnevaledimanfredonia@gmail.com

I pass che verranno forniti consentono l’accesso alle aree riservate (area esibizione, percorso) degli eventi clou in programma nei giorni 23 Febbraio, 02-04 e 08 Marzo 2025 (Gran Parate ed esibizioni Gruppi Mascherati e Meraviglie).

Dopo aver compilato il modulo sottostante vi verrà inviata conferma di accettazione dell’accreditamento tramite mail o messaggio Whatsapp.

Sarà possibile registrarsi entro le ore 18.00 del giorno lunedì 18 febbraio pv. Le modalità di ritiro del pass saranno comunicate, attraverso i recapiti indicati, direttamente agli autorizzati, entro sabato 22 febbraio prossimo.



NB Per lo spazio di Piazza Marconi: ogni testata ha diritto a n. 1 pass per giornalista e n. 1 per fotografo/cineoperatore, che potranno accedere agli spazi appositamente dedicati.

Le interviste potranno essere effettuate previo accordo con l’Area Comunicazione.

Il Comitato organizzatore si riserva di valutare le richieste di accreditamento secondo criteri quali la disponibilità di spazi, la rilevanza della testata, la coerenza con i contenuti della manifestazione (per siti web e pagine social).