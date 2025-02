[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carnevale di Manfredonia, il modulo per partecipare al Veglioncino

Che bella festa per grandi e piccini!

Nell’ambito della kermesse del Carnevale di Manfredonia 2025, l’amministrazione comunale intende organizzare e promuovere il classico e sempre atteso appuntamento con il Veglioncino dei Bambini (giunto alla sua 62^ edizione), che allieterà una serata della nostra manifestazione. Che felicità!

Appuntamento per venerdì 7 marzo presso l’Auditorium C. Serricchio di Palazzo dei Celestini (Corso Manfredi 22), per ammirare e apprezzare le nostre belle mascherine!

Start ore 19 in punto.

Come noto, potranno partecipare costumi e maschere artigianali indossate da bambini. Seguiranno dettagli sulla partecipazione e ulteriori informazioni necessarie sulla serata.

⬇️⬇️ SCARICA QUI REGOLAMENTO E MODULO DI ISCRIZIONE:

MODULO ISCRIZIONE VEGLIONCINODownload

REGOLAMENTO VEGLIONCINODownload