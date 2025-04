Carmen Russo parla della presunta omosessualità di Enzo Paolo Turchi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carmen Russo ha deciso di mettere a tacere le voci sulla presunta omosessualità di suo marito, il coreografo Enzo Paolo Turchi, durante un’intervista nel programma “Storie Di Donne Al Bivio”, condotto da Monica Setta. La puntata, in onda il 12 aprile su RAI2, ha visto la showgirl ribadire con fermezza: “Mio marito non è gay” chiarendo che il dibattito è nato da insinuazioni fatte da Zeudi Di Palma al Grande Fratello. La Di Palma, parlando di Enzo Paolo, aveva lasciato intendere una possibile omosessualità, ma Russo ha smentito tali affermazioni, sottolineando la solidità del loro amore dopo oltre 40 anni di matrimonio.

Le critiche di Carmen Russo al mondo del gossip

Carmen ha criticato il mondo del gossip, definendolo “terribile” e ha evidenziato che le affermazioni della Di Palma sono state infondate, poiché non avevano nemmeno condiviso esperienze nella Casa del reality. La showgirl ha descritto il loro rapporto come un mix di passione, simpatia e rispetto, fondamentale per mantenere viva la loro relazione. Infine, ha parlato dei suoi impegni professionali, esprimendo il desiderio di partecipare nuovamente all’Isola dei Famosi, un’esperienza che ama.