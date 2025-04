Monica Setta ricoverata d’urgenza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Monica Setta è stata ricoverata d’urgenza e operata presso la Clinica Paideia di Roma a causa di un’occlusione intestinale causata da un’ernia strozzata. La conduttrice ha raccontato l’esperienza sui social, descrivendo i “dolori fortissimi” che l’hanno costretta al ricovero.

I ringraziamenti di Monica Setta ai medici

La giornalista ha espresso la sua gratitudine al professor Luigi Masone per la sua professionalità e sensibilità, e ha ringraziato la figlia Gaia e il fidanzato di quest’ultima, Alessio Vetrano, per il loro supporto costante durante il difficile momento. Setta ha sottolineato l’importanza di non sottovalutare i sintomi e di rivolgersi tempestivamente a un medico in caso di dolori persistenti.