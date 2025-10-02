Carlotta Mantovan rompe il silenzio sul nuovo compagno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carlotta Mantovan rompe il silenzio e parla per la prima volta del suo nuovo compagno, spiegando di attraversare una fase di assestamento dopo gli ultimi due anni segnati da prove e difficoltà personali. In un’intervista al settimanale Oggi, la conduttrice ha descritto un periodo complesso, in cui ha dovuto affrontare situazioni delicate senza voler associare tutto a una nuova storia d’amore. Quando le è stato chiesto se il misterioso cavaliere francese avesse legami con questo periodo, Mantovan ha negato, sottolineando che la relazione non c’entra con il suo rientro in Italia né con Stella, tornata a scuola insieme agli amici di sempre.

Un legame nato con discrezione

Mantovan non ha voluto rivelare dettagli sul nuovo partner, definendolo un legame nato con discrezione e mantenuto protetto per rispetto del passato, presente e futuro legati a Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018. Per lei, Fabrizio resta una presenza viva che accompagna il presente: ogni ricordo condiviso con chi lo ha conosciuto si tiene vicino come un piccolo tesoro.

Intanto, la conduttrice è tornata in tv accanto ad Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, vestita di giallo in omaggio al marito. La storia con il nuovo uomo, però, resta riservata, alimentando curiosità e rispetto per la sua vita privata.