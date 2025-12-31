Capodanno vip 2025: le mete esotiche delle celebrities

Mentre gli italiani si preparano a festeggiare l'arrivo del 2026, le celebrities nostrane hanno già fatto le valigie per destinazioni da sogno. Le immagini sui social mostrano spiagge cristalline e re...

Mentre gli italiani si preparano a festeggiare l'arrivo del 2026, le celebrities nostrane hanno già fatto le valigie per destinazioni da sogno. Le immagini sui social mostrano spiagge cristalline e resort di lusso, confermando la tradizione dei vip di salutare l'anno vecchio lontano da casa.

Le destinazioni delle star

Michelle Hunziker ha scelto il Messico per trascorrere le festività con la famiglia. La showgirl svizzera ha condiviso scatti da un resort esclusivo, mostrando paesaggi mozzafiato e momenti di relax assoluto. Il clima tropicale rappresenta la fuga perfetta dal freddo italiano.

Chiara Ferragni ha optato invece per la Colombia, una meta sempre più apprezzata dal jet set internazionale. L'imprenditrice digitale viaggia senza i figli, concedendosi una pausa rigenerante dopo un anno intenso. "Ho bisogno di ricaricare le batterie", aveva anticipato ai suoi follower.

Anche Belen Rodriguez ha scelto il caldo delle Maldive per il suo Capodanno, questa volta in solitaria. La showgirl argentina sembra voler riflettere sul futuro lontana dai riflettori italiani. Le sue foto paradisiache hanno già conquistato migliaia di like sui social, confermando il suo appeal mediatico intramontabile. Le vacanze dei vip continuano a far sognare i fan.