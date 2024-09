Capitale Cultura Puglia 2024: venerdì a Monte Sant’Angelo il premio “Io sono Capitale di Puglia”

CAPITALE CULTURA PUGLIA 2024: VENERDÌ 27 IL PREMIO “IO SONO CAPITALE DI PUGLIA, GALÀ DELLA CULTURA”

Tra gli ospiti Radiodervish e l’Orchestra Notte della Taranta

Venerdì 27 settembre si recupererà il grande appuntamento inizialmente previsto per il 25 giugno scorso e posticipato a causa delle avverse condizioni climatiche. Dalle ore 20.30, nei pressi del Santuario di San Michele Arcangelo, in Piazza Carlo d’Angiò, si terrà la serata/evento con il premio “Io sono capitale di Puglia – Galà della cultura” con tanti artisti ed ospiti nell’anno speciale di Monte Sant’Angelo Capitale della cultura di Puglia.

Tra gli ospiti/premiati: Renzo Arbore (in collegamento), Ettore Bassi, Carmine Padula, Pasquale Stafano e Gianni Iorio, Mario Perrotta, Davide Grittani, Nicola Genco, Giovannangelo de Gennaro, i Radiodervish, la Fondazione Le Costantine e la chiusura affidata all’Orchestra della Notte della Taranta; non saranno in presenza Gianna Fratta, Licia Lanera, Paolo Sassanelli e la Fondazione Paolo Grassi nel 50° del Festival della Valle d’Itria di Martina Franca.

Per saperne di più: https://lacittadeiduesitiunesco.it/…/capitale-cultura…/