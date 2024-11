Caos parcheggi a Manfredonia, Rotice: “Imbarazzante reazione, bugie e calunnie per coprire una notizia reale”

Prima non c’erano, poi c’erano ma vi hanno rinunciato e poi ancora ce li avevano quelli della precedente Amministrazione.

Retromarce “paurose” per l’Amministrazione La Marca sul caso pass parcheggi gratuiti sollevato da “Strada Facendo” nel giorno di Halloween.

Al di là dell’imbarazzante e pittoresca reazione, non è accettabile la consueta campagna di bugie e calunnie per cercare di coprire e smentire una notizia reale da parte di coloro i quali si professano i campioni della trasparenza e della democrazia.

Innanzitutto, in qualità di già sindaco sto provvedendo alla querela nei confronti di chi ha redatto e diffuso il comunicato non firmato apparso questa mattina sui canali social ufficiali del Comune di Manfredonia, scrivendo: “Coloro che oggi lanciano accuse infondate sembrano dimenticare che, in passato, sono stati proprio quelli che all’insaputa della cittadinanza hanno beneficiato di tali agevolazioni, rendendo ora incoerente ogni attacco verso chi, al contrario, ha scelto di operare diversamente”.

L’Amministrazione Rotice non ha fruito di alcun pass gratuito, al contrario dell’Amministrazione La Marca che ha accettato la proposta della società gestore del servizio parcheggi chiedendo ad Assessori e Consiglieri di fornire i documenti della vettura da autorizzare. Se ciò non fosse vero, si abbia il coraggio di pubblicare le relative chat e richieste fatte alla società.

Alla Publiservizi, chiedo ufficialmente di informare pubblicamente la cittadinanza sulle richieste fatte dalla mia Amministrazione e quelle dell’attuale, rendendo noti nomi e cognomi.

Durante il mio mandato ho rinunciato interamente al mia indennità di carica ed alla “buonuscita” per oltre 100mila euro, risorse che sono state destinate all’Agenzia per la Casa e all’emergenza abitativa. Inoltre, come gli Assessori, ho rinunciato ad ogni forma di rimborso spese, spostandomi con la mia auto e senza autista.

Abbiamo rimesso a posto i conti lasciando in cassa 65milioni di euro, al contrario di questa Amministrazione che spende e spande, impegnata in continue variazioni di bilancio e incarichi esterni, rimettendo a rischio l’equilibrio delle casse.

Per quanto riguarda ciò che ha fatto il sottoscritto per la rimodulazione del contratto capestro dei parcheggi firmato due giorni prima il turno di ballottaggio a novembre 2021, ricordo che:

– da 1 euro all’ora, il costo orario è stato ridotto a 0,50 o di 1 euro per tutta la mattinata nelle zone del mercatino Santa Restituta, del mercato Scaloria e del cimitero.

– eliminate le strisce blu di via Santa Restituta e quelle della strada perpendicolare.

– Abbonamenti: quella che era l’ipotesi iniziale della Publiparking di 90 euro al mese (1080 euro all’anno), ha visto una riduzione con la creazione di tariffe agevolate a 70 euro e tariffe a 40 euro al mese per la mattina o per il pomeriggio. Avevamo, altresì, stabilito una tariffa agevolata per i residenti pari a 25 euro mensili con una riduzione dei costi pari al 70%.

Mi rivolgo al sindaco La Marca che mi sembra la persona con più onesta intellettuale. È suo il comunicato non firmato questa mattina? Corrisponde al suo pensiero? Conferma che come Amministrazione avete chiesto i pass gratuiti per auto di proprietà?

Sig. Sindaco a seguito della nota di “Strada Facendo” auspico che faccia revocare immediatamente il privilegio della gratuità dei pass di servizio per quegli Assessori e Consiglieri che ne hanno fatto già richiesta.

Ai suoi Assessori e Consiglieri ricordi che non sono più all’opposizione. All’iper comunicazione compulsiva, con tanto di bugie ed insulti, dovete preferire lo studio e risoluzione dei tesle problemi di Manfredonia, rispetto ai quali state facendo poco o nulla, fatti salvi gli atti ed i finanziamenti frutto del lavoro dell’Amministrazione Rotice.

Ing. Gianni Rotice, già sindaco di Manfredonia