Canzonissima, i Jalisse tornano in TV: l’annuncio ironico e cosa aspettarsi dal nuovo show di Rai1

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Il ritorno di Canzonissima su Rai1 segna uno degli eventi televisivi più attesi della stagione. A più di cinquant’anni dall’ultima edizione, il varietà musicale che ha fatto la storia della Rai torna in prima serata con una veste completamente rinnovata. Tra i protagonisti ci saranno anche i Jalisse, che hanno scelto un annuncio ironico e sorprendente per confermare la loro presenza nel cast.

Il duo, spesso al centro del dibattito per i ripetuti tentativi di rientrare al Festival di Sanremo, ritrova così un palco nazionale importante. Ma cosa rappresenta davvero questo ritorno per loro? Come sarà strutturato il nuovo show? E quale ruolo avranno i Jalisse all’interno del programma? Scopriamolo insieme.

L’annuncio dei Jalisse: un video ironico per confermare la partecipazione a Canzonissima

Il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci ha scelto i social per comunicare la notizia, costruendo un siparietto leggero e autoironico. Nel video, Alessandra informa Fabio dell’invito ricevuto per partecipare a Canzonissima, mentre lui reagisce con incredulità, quasi temendo un’altra delusione dopo anni di tentativi di tornare al Festival di Sanremo.

La scena si chiude con un sorriso e una frase che sintetizza perfettamente il loro spirito: “Se è tutto vero… arriviamo.”

Il tono scelto non è casuale. Negli anni, i Jalisse sono diventati un simbolo di perseveranza, spesso citati con affetto e ironia ogni volta che si avvicina l’annuncio dei Big di Sanremo. La loro esclusione ricorrente è diventata una sorta di rituale collettivo, un momento in cui il pubblico si chiede se finalmente comparirà anche il loro nome.

Proprio per questo, la partecipazione a Canzonissima assume un valore particolare: è un ritorno in grande stile, su un palco prestigioso e in un contesto che celebra la musica senza competizione diretta tra artisti.

Canzonissima 2026: il ritorno dello storico varietà e il ruolo dei Jalisse

La nuova edizione di Canzonissima, condotta da Milly Carlucci, debutta il 21 marzo in prima serata su Rai1. Il format riprende lo spirito originale del programma, ma lo aggiorna con una struttura più moderna e orientata al racconto delle canzoni.

Non ci saranno sfide tra artisti né eliminazioni: al centro ci saranno i brani, introdotti da clip in cui gli interpreti racconteranno il significato personale delle loro scelte musicali. Ogni puntata avrà un tema specifico e si concluderà con la proclamazione della “Canzonissima” della serata, destinata alla finale.

Il cast è ricco e trasversale, con nomi che spaziano dalla musica d’autore al pop contemporaneo. I Jalisse si inseriscono in questo contesto come una presenza simbolica e allo stesso tempo attesa, grazie alla loro storia artistica e al legame profondo con la musica italiana degli anni Novanta.

Per il duo, partecipare a Canzonissima rappresenta un’occasione per tornare davanti al grande pubblico in un contesto che valorizza la loro identità musicale. Dopo anni di tentativi di rientrare a Sanremo, questa nuova avventura offre loro una visibilità importante e la possibilità di raccontarsi attraverso le canzoni, senza la pressione della competizione.

Una storia lunga tra musica, attese e nuovi inizi: perché i Jalisse sono così attesi a Canzonissima

La storia dei Jalisse è legata indissolubilmente al successo di “Fiumi di parole”, brano con cui vinsero il Festival di Sanremo nel 1997 e che li portò anche all’Eurovision Song Contest. Da allora, il loro rapporto con il Festival è diventato un capitolo a parte: ogni anno hanno presentato nuove proposte, senza però riuscire a tornare in gara.

Questa lunga serie di esclusioni ha trasformato la loro candidatura in un fenomeno pop, spesso raccontato con ironia dagli stessi artisti e dai fan.

Canzonissima arriva quindi come una sorta di riscatto, un ritorno su un palco nazionale che permette al duo di mostrare ancora una volta la propria identità musicale.

La loro partecipazione non è solo un fatto televisivo, ma un momento che riaccende l’attenzione su una storia artistica che ha attraversato decenni, tra successi, attese e una determinazione che non si è mai spenta.

Il programma, che celebra la musica senza competizione diretta, sembra fatto apposta per accogliere artisti come i Jalisse, capaci di raccontare emozioni e percorsi personali attraverso le canzoni.

E chissà che questa nuova avventura non apra anche altre porte, riportando il duo al centro della scena musicale italiana.