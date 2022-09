Canto XVI del Paradiso, nella versione dialettale sipontina

Canto XVI

L’Archivio Storico Sipontino,

per onorare anche a Manfredonia il 700° anniversario della morte di

Dante Alighieri,

ha creduto opportuno continuare a pubblicare la versione dialettale sipontina, curata da Pasquale Ognissanti (come avvenuto nel 2015 in occasione del 750° anniversario della nascita) (2021)

“O poca nostra nubeltà de sanghe!

S’a glurjé de tè llaggènde tu féje

quabbasce, ddull’affèttenustr’allanghe,

na cosa bbèlle ne me nzarràméje;

c’a llà, ddu appetite ne nge torce,

diche nd’ucile, ije me ne vandéje.

Nu mandesì, casubbetecj’accorce,

sicchè, se ne ngemèttedije e dije

llutimbevéatturne pe lla force

Da llu “voi” ca prim’a Rome assije

ca d’i figghjesuve poche pèrsèvre”,

e accumenzétellu ditte mije.

Vejatrice, ch’jeve nu poche scèvre,

rerènne, cum’equèdde catussije

a primesbaglje scritte da Ginèvre.

Ccumenzé: “Vuje site u pédremije,

me détend’uparlé tutt’a recchèzze

me snavezéte de chjù ca so’ ije.

Pe tandavije c’jènghje d’allegrèzze

llammèndemeje, dajèssejilètizje

ca lla po’ purtèsènza ca ce spèzze..

Deciteme, allore, o bbèllapremizje

dell’andichitorje e pure de ll’anne

c’avite passétend’iperepizje

Decite d’u jazze de san Ggjuvanne

cum’jevetanne e chi jèvene i ggènde

tra lore chjùdègne a sténdalliscanne

cumerusce u vindequannecj’arrènde

carevon’afjamme, u stèsse i lucelèlle

llumenarce a llimijecumblemènde (30)

Cum’all’ucchjemijejevecchjùbbèlle

cchessìp’a voce cchjù dolce e sojave,

ma none. pe quèsta nova favèlle

Mm’ò ditte: “ d’adije ca fu ditte Ave

a llu parte de mamme, ch’ jimossande

de mè ce, parturì ca jeve grave-

de, a lluljonecinghecindecenquande

e trènda volte vènnecustufuche

a nfjammarece sott’ a quèddachjande

llivicchjemijeijenascèmme u luche

ddica prime ce trovell’ulmesèste

quanne ce corre n’ognejanne u scjuche.

D’i vicchjemijeabbaste a ssèndequèste,

che so’ stéte e qquàarrevét’a rive,

mègghj’a cittì, c’a rraggjuné, onèste.

Tutte quidde ca tann’ jèvene attive

p’èss’arméte, tra Marte e lluBbattiste,

nu quindejèvene de chi mo vive.

M’a cettadenanze ca moji miste

de Campe, de Cèrtalde e de Feghine,

pur’avedèssendall’ultem’artiste,

O se sarrijemègghj’astévecine

quiddigènde ch’ ije diche, a Galluzze

e a Trèspianotenillucunfine,

c’avirle da jinde e sèndìlla puzze

d’u velléne d’Aquilone e da Signe,

ca pe mbrugghjééjeucchje d’aluzze!

S’a ggènde c’a llumunnecchjùtraligne

nenfussestéte a Cèsarenuvèrche (aspra)

ma, cumena mamme, a figghje, bbènigne; (60)

Stu fatte jiFjorèndine e scange e smèrche

ca ce sarrije puste a Simifonde

addull’andichefacevellacèrche.

SarrijeMondemurlede lliConde,

sarrijine i Cèrche a lamje d’Acone,

e forse aValdegréve i Bbondelmonde

Sèmbe de lliggèndellacunfusjone.

prengipje u méle c’a cettà n’abbéde

cumend’ucurpe u cibbendegèstjone,

E taure ciche vavaccechéde

c’aine ciche, asséjellitaglje

cchjù e mmègghje de june a cinghespéde.

Se tu guard’aLuni e Urbisaglje

cume so’ jite e cume ce ne vanne

dret’allore Chiusi e Sinigaglje,

sindecum’ischjattechjù ne nge stanne

nd’uàsemegghjé cosa nove, né forte

doppe ca lli città lla fine janne.

Lli cose vostre ànnetutte lla morte,

ccum’avvuje, ma cj’ammuccendajune

ca dur’asséje, e lli vite so’ corte.

E cumellugerénd’ucile a lune,

ca copre e scopre i lidesènza pose,

llustèssefé a Firènze a fertune;

pecchénn’uàssemegghjénabbèlla cose

quèdde ca jà dice d’i Fjorendine

ch’i ditte nd’utimbeànne fatte jose

E’ viste Ughi, è viste i Catelline,

Filippe,Grecj’, Ormanne, e Albèriche

Ggjànd’ucaléfamusecettadine;(90)

è vist’acchessìgrannecum’andiche,

pe quidde de llaSanèlle e de ll’Arche,

e Soldanire, d’ArdingheBostiche

sop’alla porte ca moji carche

de trademindenuve, tand’appese

ca subbetellamascije d’a varche.

Jèven’i Ravignani, ddudescese

u conde Guide e chijunghe d’u nome

ddujirteBbellincione po’ cj’òmbrese.

Quèdde d’a Prèssesapeveggià come

guvernévole, aveveGalighéje,

nd’allachése, duréte,spéde e pome

Ggjàgross’jevellachelonne d’u Véje,

Sacchetti, Giuochi, Fifanti e Barucci

Galli e chi ca russe féllustéje.

Lla stirpe d’adduvènnene i Galfucci

jeveggjàgranne pe tutte ll’accatte

a llicurjeSizii e Arrigucci.

O chi è viste,quidde ca so’ sfatte

p’usméne lore! E lli palle d’ore

FjorianFiorènze pe llibbèlle fatte.

Cchessìllipédrepe llimestetore

sèmbe c’a chjisa vostre ce sduéche

cjutte ce fanne ndallucuncestore.

E llavandétaschjatte, ca ce ndréche

ddrete a chi scappe e a chi mostre u dènde

o pe llaborzecum’ainechéche.

ggiàvenevesope da piccjaggènde

ca nn’ijètte a UbertineDunéte

ca llusugrecj’ufacèsseparènde.(120)

Già steveCaponsaccond’umerchéte,

venite da Fjèsele, e bbona cere

de cettadinejeveGgjude e Nfanghéte.

Jà dice na cosa crejose e vvere:

nd’ucirchjestritte c’jeve pe lla porte

ca da quidd’jevechjaméte da Pere.

Chica de llabbèllanzègne ca porte

d’u bbaronegranne, c’u nome e prége

llafèste de Tumése ce conforte,

melizj’avì da jisseeprevelége;

càpete ca p’upopelecj’adune

joggecuddec’a fasce port’ufrège.

GgjàjéveneGualtèrotte e Mportune,

sarrije angore Bborghecchjùcujete

se d’atevecine fosse descjune

Llachése d’addu ve vene lluflete

pe llusdègne ca ve purtéla morte

fine ò misse a llucambévustrelljete.

Nnurétejevejèsse e lli consorte

O Bbondelmonde, che mélefaciste

pe spusé ea jatedéconforte!

Tandesarrijinecundénde e so’ triste

se Ddijell’avèssedéte a Jeme

lla prima volta ca ngettà veniste

Ma cunveneve a quèddapreta sceme

ca guard’uponde, ca Firènzejèsse

vittemede llapécendallustreme.

Pe sti ggènde e pe jatepur’ustèsse

è viste Firènzendacusterepose

ca nn’avevemutive ca chjangèsse.

Pe quistiggèndeàgghje viste gloriose

e ggjuste u popelesuve c’u giglje

méjejeve puste a ll’aste a retrose

né p’idevesjone fatte vèrmiglje (154)

“La poca nostra nobiltà di sangue!/ Se tu fai che la gente si glori di te / qui giù dove l’affetto nostro è malaticcio,/una cosa bella non sarà mai;/ che lì dove, l’appetito non si torce,/ dico, nel cielo, io me ne vanto./ Un manto sei, che subito si accorcia,/ cosicché se non si pone dia a dia,/ il tempo va attorno con le forbici./ Dal “Voi” che usci dapprima a Roma,/ che dei suoi figli (cittadini) poco preserva”,/ e ho ricominciato le mie parole./ Beatrice che era un poco distante, / ridendo, come quella che tossiva,/al primo errore scritto di Ginevra./Io cominciai: “ Voi siete il padre mio / mi date nel parlare tutta la ricchezza (baldanza),/ mi innalzate più di quanto io non sia./Per tante vie si rimpie di allegria (contentezza)/ la mia mente, da sè è letizia/ che la può portare senza spezzarsi./ Ditemi, allora, la bella primizia/ dell’anticihità e pure degli anni,/ che avete trascorso nella puerizia./ Dite dell’ovile di san Giovanni,/ come era allora e chi erano le genti/ tra loro più degne a stare sugli acanni (a comandare),/come sfrigola al vento quando si accende/ il carbone con la fiamma, ugualmente le piccole luci (quelle),/ illuminarsi (ad ascoltare) i miei complimenti .(30)

Come all’occhio mio era più bella/ così con la voce più dolce e soave,/ ma non con questa nuova (moderna) parlata./ Mi ha detto:” Dal giorno che fu detto “Ave”/ al parto di mamma, che ora è santa/ di me partorì di cui era gravi/da, al leone cinquecento cinquanta/ e trenta volte venne questo fuoco/ ad infiammarci sotto quella pianta/ i miei vecchi (antichi) ed io siamo nati nel luogo,/ dove prima si trova l’ultimo sesto/ quando si corre ogni anno il gioco (torneo)./ Dei miei vecchi (avi) (mi) basta ascoltare questo / chi sono stati e come approdarono a questa riva (da dove derivano),/ meglio è tacere, che a ragionarci, onesto./ Tutti quelli che allora erano attivi (stavano lì),/ per essere armati, tra Marte ed il Battista,/ un quinto erano di chi ora ci vive./Ma la cittadinanza che ora è mista/di Campi, di Certaldo e di Pighine/ pure a vedersi negli ultimi artisti (negli uomini grandi e gentili)./ o quanto sarebbe meglio a star vicino,/ quelle genti che io dico, al Galluzzo,/ed a Trespiano avere il (nostro) confine ,/ad averli dentro ed avvertire la puzza (cattivo costume)/ del villano d’Aquilone e da (quel di) Signa,/che per imbrogliare ha occhio di merluzzo (aguzzo)!/Se la gente che al mondo più traligna (degenera),/ non fosse ststa aspra a Cesare,/ che come mamma, al figlio, benigna, (60)

Questo fatto è fiorentino e scambia e smercia/ che si sarebbe posto a Simifonti/ dove l’antico (avo) faceva la cerca (pedaggio)./ Sarebbero Montemurlo dei Conti,/ sarebbero i Cerchi nella lama di Acone,/ e forse in Valdigrieve i Bondelmonti,/sempre la confusione delle genti,/ principio del male delle città,/ cone il cibo nel corpo (fa) indigestione./ Ed il toro cieco bravaccio cade/ che agnello cieco molto lo taglia/ più e meglio di uno a cinque spade./ Se tu guardi Luni e Urbisaglia/ come sono andate e come se ne vanno,/ dietro loro Chiusi e Sinigaglia/ senti come le schiatte (stirpi) non ci sono più/ non ti deve sembrare cosa nuova, né forte,/ dopo che le città hanno fine./ Le cose vostre hanno tutte la morte,/come a voi, si nasconde in una/che dura molto e le vite son corte/ E come si muove nel cielo la luna,/ che copre e scoprei lidi senza posa/ lo stesso la fortuna fa a Firenze,/ perché non deve sembrare una bella cosa,/ ciò che dovrò dire dei Fiorentini/ che i detti (la fama) nel tempo si è nascosta (dimenticata)./ Ho visto Ughi, ho visto Catellini,/ Filippi, Greci, Ormanni e Alberichi/ già nel calare (discendere) cittadini famosi; (90)

Ho visti i grandi come antichi,/ per quelli della Sannella e dell’Arca,/ e Soldanieri, ed Ardinghi e Bostichi,/ sulla porta che ora è carica;/ di nuovo tradimento (fellonia), tanto pesamte,/ che subì la magia (iattura) della barca./ Erano i Ravignani dal quale discese/ il conte Guido e chiunque di nome/ dell’alto Bellincione, poi preso./ Quello della Pressa sapeva gia come/vuole governare, aveva Galigaio/ in casa spada (elsa) e pomo dorati./ Già grande era la colonna del Vaio,/ Sacchetti, Giuochi, Fifanti e Barucci/ (e) Galli e chi arrossirono per lo staio. / La stirpe (il ceppo) da dove vennero (discesero) i Galfucci/ er già grande con tutto l’accatto (mpegno),/ alle curie dei Sizii ed Arrigucci,/ O chi ho visto, quelli disfatti,/ per la loro smania (superbia)! E le palle d’oro (famiglia Lamberti),/ Fiorian Fiorenza per i bei fatti (atti amministrativi)./ I padri di coloro così facevano (con le investiture),/ sempre la vostra chiesa che si svuota/ e grassi si fanno nei concistori./ E la vantata (millantante) schiatta (stirpe) che si gonfia,/ dietro a chi fugge e a chi mostra i denti,/o per la borsa, come agnello defeca (si placa)/ Già veniva sopra, ma da bassa (di blasone) gente/ che non piacque ad Ubertino Donato/che il suocero se lo facesse parente.(120)

Già stava Caponsacco nel mercato, / venuto da Fiesole, e buon viso/ di cittadino era Giuda ed Infangato./ Devo dire una cosa curiosa (incredibile) e vera:/ nel cerchio stretto si andava per la porta,/ che da quelli si chiamava della Pera./chi (ciascun) della bella insegna che porta,/ del grande barone che il nome ed il pregio/conforta nella festa di (san)Tommaso,/da lui ebbe milizia e privilegio; / capita che per il popolo si raduni/ oggi colui che porta la fascia con il fregio./Già erano Gualterotti ed Importuni,/ e sarebbe Borgo ancora più cheto/ se di altri vicini fosse digiuno(altri confinanti non venissero)./ La casa dove vi viene il pianto/ per lo sdegno che vi porta la morte,/ termine ha posto al lieto vivere vostro./ Onorata era lei e i consorti (suoi),/ o Bondelmonte, che male hai fatto/ per sposarti e ad altra dare conforto!/ Tanti sarebbero contenti e(invece) ora son tristi,/ se Dio gli avesse dato ad Ema (fiume),/ la prima volta che in città venisti./ Ma conveniva a quella pietra scema(priva dell’immagine di Marte),/ che guarda il ponte, che Firenze andasse/ vittima nella (sua) pace postrema,/ Con queste genti e per altre pure uguali (altre con esse),/ ho visto Firenze in questo riposo,/ che non aveva motivo che piangesse./ Per queste genti ho visto glorioso/ e giusto il suo popolo con il giglio,/ che mai era stato sull’asta ad inverso (sconfitta),/ né per le divisioni (guerre civili) fatto vermiglio (insaguinato). (154)