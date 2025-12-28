Canino su Ballando: "Edizione pesante, colpa di alcuni"

Fabio Canino, storico giurato di Ballando con le Stelle, ha parlato a cuore aperto nel programma "Da noi... a Ruota Libera" condotto da Francesca Fialdini. Le sue dichiarazioni hanno gettato nuova luc...

Fabio Canino, storico giurato di Ballando con le Stelle, ha parlato a cuore aperto nel programma "Da noi... a Ruota Libera" condotto da Francesca Fialdini. Le sue dichiarazioni hanno gettato nuova luce su un'edizione che, dietro i lustrini e le coreografie, nascondeva tensioni e difficoltà.

I retroscena dello show

"È stata un'edizione pesante, colpa di alcuni personaggi", ha dichiarato il giurato senza fare nomi specifici ma lasciando intendere che alcuni concorrenti hanno reso l'atmosfera particolarmente complicata. Lo show di Milly Carlucci ha comunque ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti, confermandosi uno dei programmi di punta del sabato sera di Rai 1.

Canino ha anche parlato della sua vita privata, svelando dettagli sulla relazione col compagno Emanuele. Un lato intimo che raramente emerge nelle interviste del mostra giurato, sempre molto riservato. Il mondo dello spettacolo italiano sta vivendo un momento di grandi cambiamenti, con dinamiche sempre più complesse che coinvolgono artisti e produttori.