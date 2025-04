[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cane ferito abbandonato tra i rifiuti: salvato dall’Enpa di Manfredonia in una discarica abusiva a Pasquetta

Tra cumuli di rifiuti, materassi sfondati e sacchi della spazzatura, una femmina di cane corso giaceva nascosta nell’erba alta, affamata, spaventata e ferita. È stata recuperata il giorno di Pasquetta dai volontari dell’Enpa di Manfredonia, intervenuti su segnalazione della Polizia Locale, in una discarica abusiva lungo la Strada Provinciale 80, nei pressi dell’impianto ETA Marcegaglia, oltre Borgo Mezzanone.

Il cane, visibilmente debilitato e in condizioni critiche, è stato tratto in salvo grazie al tempestivo intervento dei volontari. Attualmente si trova al canile comunale di Manfredonia, dove riceve cure veterinarie e l’assistenza necessaria per rimettersi in salute.

Il caso riaccende i riflettori su un problema sempre più diffuso: l’abbandono di animali in aree di degrado ambientale, spesso inaccessibili e difficili da monitorare. Le discariche abusive, oltre a deturpare il territorio, diventano così luoghi di invisibilità e sofferenza.

L’Enpa di Manfredonia continua a operare sul territorio con impegno e determinazione, ma chiede il supporto attivo della cittadinanza: “Segnalare è un atto di responsabilità. Nessun animale dovrebbe trovarsi in queste situazioni”.