Campo: “L’Ospedale di Manfredonia è più che attivo”

C’è chi dice: l’ospedale di Manfredonia è chiuso! E lo dice anche qualche candidato al Consiglio regionale.

Io mi domando e dico: può mai essere chiuso un ospedale con 180 posti letto?

Numeri e fatti alla mano, il San Camillo De Lellis è più che attivo e offre servizi di salute che 5 anni fa non erano attivi.

Il potenziamento dell’ospedale non è l’unico risultato positivo ottenuto con il lavoro in Consiglio regionale: sono state attivate nuove strutture socio-sanitarie; è stata scongiurata la scomparsa, questa sì, dello storico carnevale; sono stati finanziati gli scavi archeologici dell’antica Siponto.

Esempi di buon governo e attenzione alla città di Manfredonia e alla sua comunità.

Paolo Campo