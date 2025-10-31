[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Campo: “Le nomine di La Torre e Angelillis assicurano agli enti qualità e capacità”

Franco La Torre e Antonio Angelillis sono due amici prima ancora che amministratori capaci e competenti con i quali ho avuto l’onore di lavorare per il futuro di Manfredonia.

La loro nomina, rispettivamente, a componente del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e a presidente della Commissione per l’abilitazione e l’esercizio venatorio della provincia di Foggia assicurano ad entrambi gli enti qualità amministrativa e capacità di valutazione strategica.

La portualità manfredoniana è in una fase di pieno rilancio, grazie al potenziamento del Porto Alti Fondali e all’incremento dei servizi del Porto peschereccio, che promette benefici diretti per operatori commerciali e pescatori e produrrà effetti positivi indotti a favore delle imprese e degli artigiani che sono parte integrante della filiera del mare.

L’attività venatoria sta evolvendo verso una maggiore sostenibilità ambientale e assumerà una funzione vitale per la prevenzione e il contrasto delle minacce ambientali ed economiche generate da specie come i cinghiali e alcuni volatili.

A Franco e Antonio vanno i miei più affettuosi auguri di buon lavoro.

Paolo Campo