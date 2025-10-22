Politica Manfredonia
Campo: “L’accettazione della candidatura è un momento solenne”
L’accettazione della candidatura è un momento solenne; non è la prima volta, eppure mi emoziona sempre.
Oggi, come sempre, assumo un impegno nei confronti della comunità politica a cui ho scelto di appartenere, da sempre e per sempre.
Obblighi, doveri, rispetto delle regole e dei nostri principi fondativi.
Questo vuol dire accettare la candidatura al Consiglio regionale della Puglia.
Per me che vivo la politica come una scelta di vita questo “è” il momento.
Comunque vada avrò contribuito alla causa comune.
Paolo Campo