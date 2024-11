Campagna vaccinale antinfluenzale: possibile vaccinarsi anche in Farmacia

Online l’elenco delle Farmacie aderenti all’iniziativa

Aumenta in provincia di Foggia la rete dei punti dove è possibile vaccinarsi gratuitamente contro l’influenza stagionale.

Grazie all’accordo regionale sulla “Farmacia dei servizi” tra Regione Puglia, Federfarma Puglia, Assofarm e Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti anche in Capitanata è possibile vaccinarsi nelle farmacie, oltre che presso i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli uffici vaccinali della ASL.

L’attività di approvvigionamento, logistica e distribuzione dei vaccini ha visto il coinvolgimento dell’Hub Farmaceutico e delDipartimento di Prevenzione.

La vaccinazione mira a proteggere la popolazione dai rischi correlati alle malattie, soprattutto nelle categorie più vulnerabili, promuovendo l’importanza della prevenzione.

Le farmacie aderenti

Ad oggi sono 26 le farmacie della provincia di Foggia che hanno aderito all’iniziativa con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la capillarità della campagna vaccinale antinfluenzale.

In Farmacia possono vaccinarsi i maggiorenni che abbiano già fatto almeno una volta, nella vita, il vaccino antinfluenzale.

L’elenco aggiornato sarà visionabile sul sito web dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Foggia.

Farmacia Comune telefono indirizzo DEL CORSO SNC San Giovanni Rotondo 0882453232 Corso Umberto I, 65 SAN GIOVANNI SNC San Giovanni Rotondo 0882413498 Via Foggia, 201 LABOMBARDA LUIGI Peschici 0884964030 Via Mulino a Vento n. 7 FARMACIA SINISCALCHI 2 – LEDA SRL – Cagnano Varano 08848204 Via Brescia, 20 SAN SEVERO SRL San Severo 0882375667 Via Don Felice Canelli, 41 FARMACIA CERERE SRL Stornarella 0885437042 Via Giuseppe Garibaldi, 1 S. ANTONIO DR. ANTONIO DI LEO Bovino 0881961125 Via Roma, 47 GIORDANO DR. FRANCESCO PAOLO Candela 0885653077 Via Lapalorcia, 5 STODUTO DR. ANTONIO Foggia 0881686063 Via Spagna, 4 MEROLA DR.SSA VILMA San Giovanni Rotondo 0882412800 Via A. Moro, 60 FARMACIA SANTA RITA D.RI VASSALLI SNC Foggia 0881617802 Viale degli Aviatori, 88 MICHELANGELO SNC DE LEONARDIS & VITI Foggia 0881636803 Viale Michelangelo, 13 FARMACIE CURATO SNC Foggia 0881686167 C.so Roma, 85/87 FARMACIA MATARESE DOTT. GIOVANNI Apricena 0882641134 Viale Papa Giovanni XXIII, 33/A ARIANO GIANCARLO San Severo 0882225375 Via Felice Cavallotti, 28 MACCHIARULO DR. GIACOMO Cerignola 0885423400 Via P. Mascagni, 7 PADRE PIO Foggia 0881634411 Via Gissi, 53 SURIANO TERESA Lucera 0881525062 Via Roma, 29 FARMACIA SAN GIUSEPPE Foggia 0881722381 Via Artigiani, 50 F.CIA DE NITTIS Torremaggiore 0882391320 Corso Giacomo Matteotti, 80 FARMACIA FONTANA Foggia 0881618630 Via Labriola, 21 LECCE SNC S. Giovanni Rotondo 0882456006 Piazza Europa, 16 FARMACIA GRAVINA San Giovanni Rotondo 0882452740 Via de Bonis, 2 FARMACIA ANDREANO ANTONIO Roseto Valfortore 0881594409 Largo Croce n. 4 FARMACIA DEL CORSO Torremaggiore 0882383129 Corso Giacomo Matteotti, 120 DI NUNZIO DR. GIUSEPPE Candela 0885653063 Corso Vittorio Emanuele, 26

Per chi è indicato e gratuito il vaccino?

L’offerta vaccinale è rivolta prioritariamente a:

➢ medici e personale sanitario/sociosanitario di assistenza in strutture che, attraverso la loro attività, sono in grado di trasmettere l’influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali; sono compresi i lavoratori non sanitari delle strutture sanitarie e sociosanitarie che, per la loro attività, hanno contatti con il pubblico (ad es. gli operatori agli sportelli di accettazione);

➢ gli adulti e i bambini con patologie concomitanti;

➢ gli assistiti ricoverati o ospiti delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali;

➢ le persone a rischio per età;

➢ le donne in gravidanza.

Persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza:

➢ Persone di età pari o superiore a 60 anni;

➢ Persone dai 7 anni ai 60 anni di età affette da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza;

➢ Bambini sani nella fascia di età 6 mesi – 6 anni compresi.

Foggia, 15.11.2024