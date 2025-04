Camila Giorgi sarà concorrente all’Isola dei Famosi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Camila Giorgi si prepara al suo grande ritorno televisivo, annunciando la sua partecipazione come naufraga all’Isola dei Famosi, prevista per maggio. Ex tennista di successo, Giorgi aveva lasciato il mondo dello sport in modo improvviso, scomparendo dall’Italia mentre era al centro di un contenzioso fiscale, con un pignoramento di quasi 500 mila euro. In un’intervista a Verissimo, aveva spiegato di aver pianificato il ritiro e di essere stata male interpretata dai media, precisando che i problemi con il fisco erano legati a terzi e non a lei direttamente.

Camila Giorgi in Honduras per L’Isola dei Famosi

Dopo aver vissuto a Buenos Aires, dove si è reinventata come food influencer e si occupa di moda, Camila ha fatto il suo ritorno sui social, smentendo molte voci e condividendo la sua verità. Ora, la sua partecipazione all’Isola dei Famosi rappresenta un nuovo capitolo della sua vita, che la vedrà protagonista a Cayos Cochinos, nelle Honduras. Contestualmente, è coinvolta anche in un processo a Vicenza per falsi vaccini Covid, di cui ha fornito la sua versione, dichiarando di essere rimasta sorpresa dalle accuse. La sua partecipazione al reality segna un nuovo inizio per l’ex tennista, tra sfide personali e televisive.