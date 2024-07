Cambio del Presidente dei Lions Club Manfredonia HOST

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE NELLA CONTINUITA’ DEL SERVIZIO

Si è svolta giovedì 11 luglio 2024, presso l’Hotel Residence “Il Porto” di Mattinata, la cerimonia del passaggio delle consegne del Lions Club Manfredonia Host, dalla presidente uscente, Arcangela Bisceglia, al presidente eletto per l’anno sociale 2024- 25, Giovanni Lauriola.

Presenti le autorità lionistiche, Emanuele Tatò, Governatore del Distretto 108 AB, Benvenuto Cifaldi, presidente di Circoscrizione A e Fanny Garzia, presidente di Zona 2.

Nel tracciare il bilancio dell’anno sociale appena concluso, la presidente uscente, Arcangela Bisceglia, ha rimarcato l’importanza della Mission lionistica e di come il Club, durante tutto l’anno, l’abbia fatta propria, impegnandosi in un servizio rivolto soprattutto al territorio, senza trascurare l’impegno internazionale.

I 130 service in cui il Club si è attivato, hanno risposto, infatti, a precise esigenze del territorio, con un’azione preventiva ed educativa ad un tempo, privilegiando le scuole come campo d’azione con screening della vista, presso le materne, incontri formativi sull’educazione stradale, presso gli istituti medi e superiori; sulla corretta alimentazione e corretti stili di vita; sull’educazione del sé e del mondo delle emozioni; sul rispetto dell’ambiente, con piantumazione di alberi e tutela delle api; sull’accoglienza in senso lato.

Raccolte fondi e aiuti concreti sono stati destinati, a livello locale, alla casa famiglia “Don Mario Carmone”, all’oratorio della parrocchia di San Michele Arcangelo, alla Caritas diocesana e al Reparto di Oncoematologia pediatrica di Casa Sollievo della Sofferenza, e, a livello internazionale, alla fondazione LCIF.

Un ‘eredità ricca per molteplicità e diversità di ambiti, che passa ora nelle mani del nuovo presidente, Giovanni Lauriola.

Nell’accoglierla, il neo presidente, nel discorso inaugurale del nuovo anno sociale, ha inteso sottolineare il senso di continuità nel servizio, in sintonia con il motto lionistico “We serve”, che vuole i Lions impegnati a creare ponti di solidarietà, amicizia, collaborazione per un futuro migliore.

“In questo modo- ha ribadito Giovanni Lauriola- sarà possibile concretizzare l’aspirazione del presidente internazionale, Fabricio Oliveira, di lasciare un’ impronta, nonché quella espressa nel motto del Governatore, Emanuele Tatò, “Nati per servire, uniti per fare la differenza”, che identifica la Mission lionistica nel servizio e nell’unione per rispondere concretamente ai bisogni del mondo ”. Il nuovo presidente, nell’assumere l’incarico, con umiltà e responsabilità, oltre che esprimere gratitudine al Club per averlo scelto, ha sintetizzato lo spirito del suo operare in un motto che ne rivela tutta l’essenza: “Servizio, Solidarietà ed Amicizia per un futuro migliore”, considerando l’amicizia l’elemento cardine di qualsiasi azione. Il nuovo anno sociale del Manfredonia Host non può cominciare con auspici e finalità migliori.