Calici di Puglia non solo vini ma grandi proposte Food, ecco la prestigiosa selezione

Calici di Puglia non solo vini ma grandi proposte Food, l’attesissimo evento dell’estate di Manfredonia proporrà non sarà solo grandi vini con oltre 100 etichette di vini prestigiose della Puglia, ma anche grandi selezioni food, grazie alla partnership con Slow Food di Manfredonia all’interno del percorso potremo degustare:

🍤 Chef Lucio Mele di Bottega Signorini – Frisella con pomodoro, cipolla rossa di Margherita, basilico, olive, fior di latte e gamberi rosa del golfo di Manfredonia

🍞 Nella il Forno – Pane a lievito madre con semola rimacinata di grano duro proteica Agricola Piano, Pomodorino biologico azienda agricola Antica Enotria, Olio extravergine di oliva “Il Fiore” Presidio Slow Food Olivi Secolari, Azienda Agricola Cannarozzi Michele e Caciocavallo Podolico del Gargano, Presidio Slow Food Caciocavallo Podolico del Gargano, Azienda agricola Virginio Frumenzio

🐙 Al Soppalco di San Giovanni Rotondo (Fg) Osteria raccomandata dalla Guida Osterie d’Italia di Slow Food proporrà il Pancotto di Mare

🥘 Tenuta Chianchito San Giovanni Rotondo (Fg) Osteria raccomandata dalla Guida Osterie d’Italia di Slow Food. Propone Panino con il sugo della domenica con braciola e polpette

🐑 Azienda agricola De Vita (Presidio slow food capra garganica) – Piattino di formaggi con treccine di caciocavallo fatte al momento, cacioricotta di capra garganica fresco e caciocavallo podolico

🍆 Lele Murani di Terra Arsa Foggia – Osteria raccomandata dalla Guida Osterie d’Italia di Slow Food propone Involtino di melanzane in farcia di baccalà mantecato e gazpacho pugliese

🍦 La Bottega del Gelato artigianale di Rocco Naviglio Ideatore e fondatore del progetto #educazionegelatoartigianale di Foggia propone Granita al vino Nero di Troia e percoca di San Ferdinando di Puglia. Gelati con gusti vari

Oltre alla ricca selezione di Slow Food Manfredonia, all’interno di Calici di Puglia troverete anche le seguenti realtà locali:

🍕 Fame Kimica – Pizza napoletana farcita

🦪 Diomedea Ostrica di Mare – Diomedea, autentica ostrica del mare di Puglia

🦑 Bacalajò – Cuoppo di baccalà in pastella

🦑 Calamarando – Cuoppo di frittura di calamari e totani

🥟 Boutique della pizza Trani – Panzerotto classico, con mortadella e con braciola, focaccia barese e coni di polpettine

🍖 Macelleria Di Cosmo – Bun di pulled pork

🍫 Chi se ne food – Ape street food – Waffle su stecco farciti con: Nutella, crema pistacchio, cioccolato bianco, frutti di bosco, granelle varie.

🎟️ Il Ticket di accesso alle degustazioni ha un costo di 18 euro ed include 4 Calici di Vino + 1 Degustazione di Pane e Olio Clemente, i biglietti sono acquistabili a questo link fino alle 12.00 del 09 Agosto poi costeranno 25 euro sul posto : https://www.calicinmarina.it/pro…/ticket-calici-in-marina/

Si ricorda che si potrà accedere all’area degustazioni solo con il Ticket

“Calici di Puglia” non sarà solo Wine and Food ma anche tanto intrattenimento, infatti durante l’evento saranno presenti diversi momenti di animazione, musica live, artisti di strada, tarantella. Si partirà con la pizzica e tarantella del gruppo folk di San Giovanni Rotondo “Li Spruvvist” selezionati da Ciro Murgo di Manfredonia, nel percorso sarà presente MAC Academy in un momento tra musica e arte. Ad allietare la serata anche il quartetto d’archi suoni del sud e la solista violinista Denise Gambino. Per finire la serata con una grande festa con “Gli scarrafoni” un gruppo di 8 elementi di Manfredonia che riscuote grande successo e con l’animazione di Raffavoca dj di San Giovanni Rotondo. “Calici di Puglia” non una semplice degustazione enogastronomica, ma una vera e propria experience tutta da vivere e da assaporare.

Visita il sito dell’evento per acquistare i Ticket! I biglietti sono limitati. Per info scrivere a info@calicinmarina.it oppure contattare su whatsapp al numero 378.3053230