Calici di Puglia, domani conferenza stampa di presentazione dell’evento

Calici di Puglia è un evento che si terrà il 9 agosto dalle ore 19:30 in Marina del

Gargano – Porto Turistico di Manfredonia, sulla romantica “Passeggiata

dell’Amore”. L’evento è pensato per valorizzare la filiera agroalimentare e la

filiera vitivinicola locale e regionale, presentando così al pubblico circa 40

cantine del territorio.



Calici di Puglia nasce da un’idea della Fondazione Re Manfredi in collaborazione

con “Slow Food – condotta di Manfredonia” e “Associazione Italiana

Sommelier” (AIS). L’iniziativa è patrocinata da Comune di Manfredonia, Camera

di Commercio di Foggia, Parco Nazionale del Gargano, Gal DaunOfantino,

Pugliapromozione, Acquedotto Pugliese, Touring Club Italiano. L’obiettivo è

quello di mettere in risalto le cantine del territorio e farne conoscere i prodotti

e le caratteristiche principali.



Sono state inoltre organizzate diverse attività all’interno della manifestazione,

proprio per intrattenere i partecipanti: oltre al percorso enogastronomico, che

permetterà di assaporare abbinamenti consigliati direttamente dagli stessi

produttori, ci sarà anche una parte dedicata all’animazione, con artisti e

musicisti di strada che ricreeranno le tipiche atmosfere dei borghi pugliesi, in

modo da rendere “Calici in Marina” non una semplice degustazione

enogastronomica, ma una vera e propria experience tutta da vivere e da

assaporare.

La conferenza stampa si terrà mercoledì 31 luglio p.v. alle ore 18:00 in Marina del Gargano – Porto

Turistico di Manfredonia, presso la terrazza degli uffici amministrativi.