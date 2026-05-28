Caldo opprimente, Puglia isola felice

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#SITUAZIONE_METEO – Poco da dire in questi giorni anticiclonici, tranne il fatto che la Puglia resta un’isola felice.

Se da un lato quasi tutta l’Italia è sotto un caldo intenso, umido e afoso, la #Puglia continua ad essere interessata da venti secchi settentrionali che contengo le temperature massime ma soprattutto rendono l’aria secca inibendo afa e umidità.

Temperature vicine alla media stagionale con picchi massimi di 25/26 gradi e una bella escursione termica serale con aria più fresca.

il vento di #maestrale soffierà anche nei prossimi giorni lasciando la situazione immutata fino a domenica prossima, quando sembra voler arrivare lo scirocco e lì la situazione cambierà drasticamente anche per noi pugliesi.

Meteopuglia in Foto