Caldo fuori stagione, poi arriva un po’ di freddo

Dopo il weekend con un po’ di caldo fuori stagione, tra lunedì e martedì ecco arrivare il freddo.

Sulla quasi totalità dell’Italia i prossimi giorni saranno caratterizzati da temperature inferiori alla media climatologica del periodo, con un clima frizzante specie di notte, nelle prime ore del mattino e nelle aree raggiunte dalle precipitazioni.

Lo scrive Meteolive.

Successivamente il sotto media tenderà un po’ a ridursi, ma sarà sempre presente in sede Italica. Al nord e su parte del centro-sud peninsulare si andrà tra 1 e 2 gradi sotto media. Altrove tra 2 e 4°, con una punta anomala sempre presente sulla Sardegna fino a 4-6°al di sotto dei valori normali.