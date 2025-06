[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Caldo, clamoroso: arrivano anche i primi 40 gradi?

Fino a poche ore fa sembrava impossibile, ma ad oggi si parla già di 40 gradi! E tra le zone che patiranno questo caldo asfissiante c’è proprio la provincia di Foggia!

Ecco cosa scrive oggi MeteoLive

La prima settimana di Giugno sarà parecchio calda al centro-sud e sulle isole maggiori, ma nella settimana successiva potrebbe far addirittura più caldo! Eloquenti le anomalie di temperatura previste tra 11 e 13 Giugno dal modello GFS. Su più di mezza Italia spuntano anomalie di 10°C sopra le medie, addirittura 14-15°C oltre le medie oltralpe.

La massa d’aria presente, in effetti, potrebbe risultare estremamente calda con picchi di 23-24°C a circa 1500 metri di altitudine (ed uno zero termico alle stelle, addirittura oltre 4000 metri). Al suolo questi valori si tradurranno in temperature prossime ai 40°C nelle zone interne della Sardegna ed anche sulla Puglia settentrionale. Tanti picchi di 36-39°C su Puglia, Basilicata e fino a 33-35°C su gran parte delle aree interne del centro-sud fino all’Emilia Romagna.