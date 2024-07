Caldo africano, il Mediterraneo bolle: “E se arriva una goccia fredda?”

Non molla, con un sopra media che non vede via d’uscita nel breve tempo, latitanti del tutto i temporali.

Quello che preoccupa adesso è la temperatura della superficie del Mediterraneo che registra valori di 4/5 gradi superiori alla media, e questo potrebbe essere un problema nel momento in cui potrebbe affacciarsi un fronte freddo, e peggio ancora una goccia fredda nord atlantica, sarebbe una miscela esplosiva molto pericolosa per temporali o fenomeni convettivi di forte intensità.

Le boe di rilevamento marino hanno tracciato valori compresi tra 28°e persino 30° poco al largo delle coste Croate in questi giorni.

Fonte: MeteoPuglia in foto