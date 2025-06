[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Calcio Foggia, convocata conferenza stampa

L’Amministratore giudiziario della CALCIO FOGGIA 1920 s.r.l., prof. avv. Vincenzo Vito CHIONNA, nonché l’Amministratore e legale rappresentante in carica della CALCIO FOGGIA 1920 s.r.l. dott. Michele BITETTO e il Socio unico della controllante CN HOLDING s.r.l., dott. Nicola CANONICO

CONVOCANO

conferenza stampa per il giorno martedì 3 giugno 2025, alle ore 12.00, in Bari, presso lo Studio POLIS AVVOCATI (Via Arcivescovo Vaccaro 45), per illustrare alla stampa e all’opinione pubblica il provvedimento di amministrazione giudiziaria ex art. 34 CAM reso dal Tribunale di Bari, con le prospettive dell’attività di impresa sportiva.

Con il ringraziamento per l’attenzione, i migliori saluti.