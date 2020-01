Calcio a 5, ripresi gli allenamenti

Dopo la pausa natalizia, la Sim C5 Manfredonia ha ripreso gli allenamenti, in vista dell’impegnativo girone di ritorno, in programma dal prossimo 11 gennaio. I biancocelesti domani, sabato 4gennaio, alle ore 16:00, saranno di scena a Torremaggiore, dove disputeranno un’ amichevole nella tensostruttura di Via De Gasperi, contro la Polisportiva Torremaggiore calcio a 5, di mister Olivieri, militante nel campionato di serie B. Nella formazione foggiana militano tra le proprie fila, tanti volti noti ed ex, tra cui Cotrufo, Accarino, Lupoli, Natalino e Fiotta. Per mister Monsignori un’importante test per valutare la condizione psicofisica di tutti gli atleti a disposizione, riprendere il ritmo gara, e per affinare schemi e soluzioni per la ripresa del campionato contro il temibile Atletico Cassano.

Area comunicazione Sim C5 Manfredonia